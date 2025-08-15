Artık Yola Oyun Gibi Bakacaksınız: Tesla, Unreal Engine’e Geçti

Otonom sürüş teknolojilerinde öncü isimlerden biri olan Tesla, araç içi grafiklerde önemli bir dönüşüm başlatıyor. Şirket bugüne kadar kullandığı Godot oyun motorunu geride bırakarak oyun dünyasının en güçlü araçlarından biri olan Unreal Engine’e geçiş yapıyor. Bu hamle sürücü ekranlarında çok daha gerçekçi ve detaylı görsellerin önünü açarken Tesla’nın kullanıcı deneyiminde yeni bir sayfa açacağı anlamına geliyor. İşte detaylar...

Tesla Araç İçi Grafiklerde Unreal Engine Dönemini Başlatıyor!

Tesla otonom sürüş ve Otopilot görselleştirmelerinde önemli bir adım atarak uzun süredir kullandığı açık kaynaklı Godot oyun motorunu terk ediyor. Şirket bunun yerine oyun dünyasının en gelişmiş grafik motorlarından biri olan Epic Games imzalı Unreal Engine’e geçiş yapıyor.

FSD with Unreal Engine UI? I can‘t wait. 🔥🔥🔥 @elonmusk 👀 pic.twitter.com/w7UunsBEhu — Joseph 💎✌️🪑🇺🇸 Tesla Long Term Investor (@ShrimpTeslaLong) August 9, 2025

Bu değişim ilk etapta AMD tabanlı MCU 3 donanımına sahip Model S ve Model X araçlarda uygulanmaya başlandı. Godot motoru bugüne kadar Tesla’nın temel görselleştirme ihtiyaçlarını karşılıyor araçların çevreyle etkileşimini basit bir şekilde ekrana yansıtıyordu. Ancak Unreal Engine ile birlikte sürücü ekranlarındaki grafikler çok daha gerçekçi ve ayrıntılı bir hal alacak.

Yeni sistem 3D haritalar, gelişmiş ışıklandırmalar, daha doğru araç modelleri ve çevresel detaylar sunabilecek. Bu sayede ekranda yalnızca diğer araçlar değil hız tümsekleri, yol bariyerleri, römorklar, çöp kutuları ve alışveriş arabaları gibi daha önce genellikle gösterilmeyen objeler de net bir şekilde görselleştirilebilecek.

Objelerin boyutu şekli ve konumu daha doğru yansıtılacağı için sürücüler aracın çevre algısına dair daha güvenilir bir geri bildirim alacak. Tesla bu güncellemeyi yalnızca estetik bir iyileştirme olarak görmüyor. Şirket daha detaylı görselleştirme sayesinde sürücü ile sistem arasındaki güven bağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Böylece kullanıcı aracın çevreyi doğru algıladığını çok daha net bir şekilde hissedebilecek. Unreal Engine’in yüksek işlemci gücü ve grafik performansı ihtiyacı nedeniyle bu özellik yalnızca AMD tabanlı modellerde aktif olacak. Eski Intel tabanlı araçlarda donanım kısıtlamaları sebebiyle yeni sistemin kullanılması beklenmiyor.

Yeni grafik motorunun ilk izleri Tesla’nın 2025.20 ve üzeri yazılım sürümlerinde ortaya çıktı. Şirket resmi çıkış tarihi paylaşmasa da bu değişikliğin yaklaşan büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi veya yıl sonunda sunulacak “holiday update” paketi ile yaygınlaştırılacağı tahmin ediliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...