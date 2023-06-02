Red Barrels’in popüler korku serisi The Outlast Trials ile yeniden karşınızda. Tek ve çok oyunculu oynanabilen The Outlast Trials’ı Steam üzerinden satın alabilirsiniz.

Raşit Bütüner - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Outlast Trials, önceki oyunlarının aksine bu sefer çoklu oyuncu seçeneğini sizlere sunarak farklı deneyimler yaşamanızı amaçlıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, oyuncuların birtakım denemelerden geçtiği Outlast Trials’da özgürlüğün sırrı cesur ve soğukkanlı olmakta yatıyor.

Outlast Trials İndir

Soğuk Savaş dönemini konu alan oyunda Murkoff Corporation, kobay olarak belirlediği kişileri zihin kontrolü testleri uygulamak üzere işe aldığında olaylar gelişmeye başlıyor. İlerleme ve bilim adına yapıldığı söylenen bu testler, akıl almaz boyutlara varırken oyuncuların korku eşikleri de sınanıyor.

Mahkumiyetten kurtularak yeniden topluma karışabilmek için Murkoff’un terapisine karşı direnerek faaliyet göstermeniz gerekiyor. Bunun için testlerin haricinde MK-Mücadelelerini de tamamlamanız lazım. Oyundaki denemeler, hikaye tabanlı sürükleyici terapilerden oluşurken MK-Mücadeleleri ise mevcut haritaların değiştirilmesi sonucunda meydana gelen görece daha kısa terapileri ifade ediyor.

Outlast Trials Özellikleri

The Outlast Trials, serinin hikaye odaklı oyunlarının yanında Co-Op şeklinde oynayabileceğiniz bir konsepte sahip. Hepinizin birer Murkoff Corporation mahkumu olarak başladığı oyunda, karşınıza çıkan deneyleri tek başına ya da grup halinde tamamlamaya çalışabilirsiniz. Hayatta kalma şansınızı artırmak için farklı stratejiler geliştirebilirsiniz.

Outlast Trials Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından önerilen Outlast Trials sistem gereksinimleri şu şekilde: