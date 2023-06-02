The Outlast Trials
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 40000.00 MB
- Üretici Red Barrels
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Red Barrels’in popüler korku serisi The Outlast Trials ile yeniden karşınızda. Tek ve çok oyunculu oynanabilen The Outlast Trials’ı Steam üzerinden satın alabilirsiniz.
The Outlast Trials, önceki oyunlarının aksine bu sefer çoklu oyuncu seçeneğini sizlere sunarak farklı deneyimler yaşamanızı amaçlıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, oyuncuların birtakım denemelerden geçtiği Outlast Trials’da özgürlüğün sırrı cesur ve soğukkanlı olmakta yatıyor.
Outlast Trials İndir
Soğuk Savaş dönemini konu alan oyunda Murkoff Corporation, kobay olarak belirlediği kişileri zihin kontrolü testleri uygulamak üzere işe aldığında olaylar gelişmeye başlıyor. İlerleme ve bilim adına yapıldığı söylenen bu testler, akıl almaz boyutlara varırken oyuncuların korku eşikleri de sınanıyor.
Mahkumiyetten kurtularak yeniden topluma karışabilmek için Murkoff’un terapisine karşı direnerek faaliyet göstermeniz gerekiyor. Bunun için testlerin haricinde MK-Mücadelelerini de tamamlamanız lazım. Oyundaki denemeler, hikaye tabanlı sürükleyici terapilerden oluşurken MK-Mücadeleleri ise mevcut haritaların değiştirilmesi sonucunda meydana gelen görece daha kısa terapileri ifade ediyor.
Outlast Trials Özellikleri
The Outlast Trials, serinin hikaye odaklı oyunlarının yanında Co-Op şeklinde oynayabileceğiniz bir konsepte sahip. Hepinizin birer Murkoff Corporation mahkumu olarak başladığı oyunda, karşınıza çıkan deneyleri tek başına ya da grup halinde tamamlamaya çalışabilirsiniz. Hayatta kalma şansınızı artırmak için farklı stratejiler geliştirebilirsiniz.
Outlast Trials Sistem Gereksinimleri
Steam tarafından önerilen Outlast Trials sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 5 2600X
- 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB
- DirectX 12
- Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
- 40 GB depolama alanı