Aralık Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yapılan açıklama ile birlikte güncel enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 30,89 oranında, ENAG verilerine göre ise yüzde 56,14 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Aralık Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, güncel enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 yıllık bazda ise yüzde 30,89 şeklinde hesaplandı. Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 yıllık bazda ise yüzde 31,07 şeklinde hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı



Detaylar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

↪️https://t.co/UtHqKiwmit pic.twitter.com/XDdmmKqZjw — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) January 5, 2026

ENAG'a Göre Aralık Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %2,11 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %56,14 olarak açıklandı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) da aralık ayına ait enflasyon verilerini açıklamıştı. İTO'ya göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 şeklinde hesaplanmıştı.

Enflasyon, Alım Gücünü Nasıl Etkiliyor?

Enflasyon, vatandaşın alım gücünü doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Basitçe söylemek gerekirse enflasyon oranları yükseldikçe paranın değeri azalır ve aynı miktar parayla daha az ürün veya hizmet satın alınabilir.