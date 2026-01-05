Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ocak Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile beraber ocak ayında konut ve işyeri kiralarında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu. Peki, bu ay kiraya yüzde kaç zam yapılabilecek?

Ocak Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Kira zam oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması %34,88 olarak hesaplandı. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 34,88 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor. Kasım ayında kira zam oranı yüzde 35,91 şeklinde hesaplanmıştı.

Kira Zammı Neye Göre Hesaplanıyor?

Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu, yalnızca son ayın enflasyon oranına bakmak yerine son bir yıllık fiyat değişimlerinin ortalamasının alınması demektir. Böylece kira zamları daha istikrarlı ve dengeli şekilde hesaplanmış olur.

%25'lik Kira Zam Sınırı Hâlâ Devam Ediyor mu?

Hayır, iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırı geçtiğimiz yılın temmuz ayında sona erdi. Artık kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre belirleniyor ve bu oran kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmelere yansıtılıyor.