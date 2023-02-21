Kahraman Arama Kurtarma Köpeği Proteo'nun Heykeli Dikilecek
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Meksika ekibiyle bölgeye intikal edip, çalışmalarda hayatını kaybeden Proteo'nun heykeli dikilecek. İşte detaylar!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında birçok ülkeden arama-kurtarma ekipleri ülkemize yardıma gelmişti. Arama-kurtarma ekipleriyle birlikte gelen eğitimli köpekler ise koku ve ses kabiliyetleri ile göçük altındaki yüzlerce kişinin tespit edilmesine yardımcı oldu. Meksika ekibiyle birlikte gelen arama-kurtarma köpeği Proteo'nun hayatını kaybetmesi sonrasında Sarıyer'de heykelinin dikilmesi kararlaştırıldı.
Bir arama-kurtarma çalışması sırasında vefat eden Proteo, hem Leman Kültür dergisinin kapağında hem de Trabzonspor-Basel futbol maçı için hazırlanan özel kareografide yerini almıştı.
Kahraman Köpeğe Vefa Borcu Ödenecek
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Proteo'nun heykelinin dikileceğini açıkladı. Kahraman köpek Proteo'ya vefa borcunun ödeneceğini belirten Genç, "Vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için binlerce kilometre uzaktan gelen, vefa borcumuz olan isimlerden biri de arama-kurtarma köpeği Proteo. O bir asker olduğu için Meksika Ordusu'nun izniyle, parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz." dedi.
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Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri gerçekleşti.
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