Kahraman Köpek Proteo, Yerli Oyun Death Relives'da Yer Alacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ülkemizin arama kurtarma ekiplerine destek amacıyla birçok farklı ülkeden arama kurtarma ekibi gelmişti. Depremzedeleri kurtarmak için canla başla mücadele eden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra kurtarma köpekleri de büyük görev üstlenmişti.

Meksika arama kurtarma ekibinin kurtarma köpeği olan Proteo, yaşamı boyunca pek çok afette görev almış, ülkemizdeki depremde de 40'dan fazla kişinin kurtarılmasını sağlamıştı ancak deprem bölgesinde ne yazık ki hayatını kaybetti.

We are very greatful about your doings Proteo. You will be immortal in our Death Relives game because we will keep you alive forever.



Proteo, the dog of the Mexican search and rescue team, died under the rubble. Said to have saved 40 people 😦#Proteo #deprem #earthquake #Mexico pic.twitter.com/0THCQkIIau