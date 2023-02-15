Kahraman Köpek Proteo, Yerli Oyun Death Relives'da Yer Alacak

Türk oyun geliştiricileri, Meksikalı ekibin kurtarma köpeği Proteo'nun anısını yaşatmak için köpeği oyunlarına eklemeye karar verdiler. İşte detaylar!

Kahraman Köpek Proteo, Yerli Oyun Death Relives'da Yer Alacak
Barış Bulut
Barış Bulut -

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ülkemizin arama kurtarma ekiplerine destek amacıyla birçok farklı ülkeden arama kurtarma ekibi gelmişti. Depremzedeleri kurtarmak için canla başla mücadele eden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra kurtarma köpekleri de büyük görev üstlenmişti.

Meksika arama kurtarma ekibinin kurtarma köpeği olan Proteo, yaşamı boyunca pek çok afette görev almış, ülkemizdeki depremde de 40'dan fazla kişinin kurtarılmasını sağlamıştı ancak deprem bölgesinde ne yazık ki hayatını kaybetti.

Proteo, Death Relives'da Yer Alacak

12 Şubat tarihinde Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Proteo'nun hayatını kaybettiğini duyurulurken, "Büyük yol arkadaşımız, köpeğimiz Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu’nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul merkezli Türk oyun stüdyosu Nyctophile, geliştirmekte oldukları Death Relives isimli oyunda Proteo'ya minnettarlıklarını göstermek ve onun anısını yaşatmak için oyuna Proteo'yu eklemeyi uygun gördüklerini açıkladı.

Death Relives'in şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmasa da geliştiriciler oyunu 2023 yılı içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

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