Atatürk Dizisinden Yeni Karar: İki Film Halinde Sinema ve Televizyonda Yayınlanacak!

Cumhuriyetin 100.yılına ithafen yayınlanması beklenen Atatürk dizinin ilk olarak Disney Plus'ta yayınlanacağı söylendi. Hatta dizinin ilk fragmanını platform kendi hesabından paylaştı. Ancak dizinin yayın kararıyla ilgili sürekli değişiklikler yapıldığı öne sürüldü ve ortaya yeni iddialar atıldı.

Dizinin Disney Plus'ta yayınlanmasını isteyen bir kitle vardı çünkü böylece dünyaya daha çok duyurulacağı düşünülüyordu. Bu sırada Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Atatürk dizisinin Disney Plus'tan kaldırılmasını istedi. Bu talebin ardından Disney Plus, yerli yapımları ilk olarak ABD’den daha sonra Türkiye’den kaldırdı.

Bu gelişmelerden sonra gazeteci Birsen Altuntaş, daha önce Disney Plus'ın yaptığı duyurunun aksine dizinin Disney Plus'ta değil FOX TV ekranlarında ücretsiz olarak yayınlanacağını iddia etti. Tüm bu iddilalar ile ilgili bugün yeni bir haber ortaya çıktı. Atatürk dizisinin iki film halinde yayınlanmasına karar verildi.

Nerede Yayınlanacak?

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner dizi ile ilgili açıklmasını şu ifadelerle yaptı:

“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Bu açıklamaya göre dizinin (yeni karara göre filmin) Disney Plus'ta yayınlanmayacağı kesinleşmiş oldu.

Başrolünü Aras Bulut İğnemli'nin oynayacağı Atatürk'ün ilk filmi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX TV kanalında yayınlanacak. Ardından ilk film 3 Kasım'da vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık’ta sinemaya gelecek. Her iki film de 2024 yılının yaz ayında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.