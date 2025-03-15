Deha 16. Bölüm Neden Yok? Deha Neden Yayınlanmadı? Ünlü Oyuncu Sette Kaza Geçirdi

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü paylaştığı Deha, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri. Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen gibi isimlerin de yer aldığı projede çekimlere ara verildi. Deha dizisinin çekimleri sırasında bir aksiyon sahnesinde yaşanan kazada Aras Bulut İynemli'nin ayağı burkuldu ve akabinde kırık oluştu.

Acil müdahale gerektiren duruma karşılık oyuncuyu apar topar hastaneye götürdüler. Ünlü oyuncu kısa sürede hastaneye ulaştırıldı ve Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından ameliyata alındı. Ameliyat başarılı geçti. Oyuncu İynemli evinde dinlenmeye çekildi.

Deha Dizisine Ara Verilecek Mi?

Kazanın ardından resmi bir açıklama yapılmadıysa da çekimlerin durduğu konuşuluyor. Bilindiği üzere Deha'nın 16. bölümü yayınlanmamıştı. Hayranlar "Deha neden yok", "Deha dizisi ne zaman yayınlanacak?" tarzında aramalar yapmaya başladı. Dizinin yayınlanmama sebebinin bu kazayla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Aras Bulut İynemli'nin tedavisini sona erdiğinde çekimlerin devam etmesi muhtemel. Öte yandan ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağmaya başladı. Hayranları, İynemli'nin sağlığına kavuşmasını ve sete güçlü bir şekilde geri dönmesini diliyor.