Araştırmacılar, Ayrılıklarla Başa Çıkmanın Yolunu Buldu

Missouri-St. Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından küçük bir grupla yürütülen çalışmada, ayrılık ile başa çıkmanın yolları test edildi.

Aşk, insanoğlunun hissedebileceği en güçlü ve en travmatik duygulardan birisi. Dolayısıyla sebebi her ne olursa olsun, ayrılıklarla başa çıkmak bir hayli zor. Özellikle çetin bir ayrılıktan sonra pek çok kişi depresyon, anksiyete ve uykusuzluk gibi problemler yaşayabiliyor.

Neyse ki yeni bir bilimsel araştırma, eski sevgilinizin neden olduğu duygusal çöküntüleri giderebilecek ve kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayacak bazı bilişsel stratejilerin olduğunu ortaya koydu.

Journal of Experimentel Psychology dergisinde yayınlanan çalışmada, Missouri-St. Üniversitesindeki araştırmacılar, 20 ila 37 yaş arasındaki, ortalama 2.5 yıllık bir süre boyunca uzun süreli ilişki yaşayan ve kalp kırıklarından muzdarip olan 24 katılımcıyı analiz etti.

Araştırmacılar, katılımcılardan duygusal problemlerinden sıyrılmaları için farklı bilişsel stratejileri test etmelerini istedi. Gönüllerden eski sevgilileri hakkında olumsuz düşünmelerini isteyen araştırmacılar, ikinci olarak da "duyguların yeniden gözden geçirilmesi" adlı bir stratejiyi test ettiler: burada temel olarak, eski sevgililere duyulan sevginin koşulsuz bir şekilde hissedilmesi istendi.

Üçüncü strateji olarak deneklerden, eski sevgililerini içermeyen olumlu şeyler düşünülmesi istenirken, dördüncü strateji olarak ise, spesifik olarak bir şey düşünmemeleri istendi.

Bilim insanları, her üç stratejinin de katılımcıların duygusal tepkilerini düşürdüğünü belirlerken, sosyal medyada ve gerçek hayattaki karşılaşmalarda söz konusu duygularıyla başa çıkılabileceklerini ortaya koydu.

"Duyguların yeniden gözden geçirilmesi" stratejisinde, deneklerin eski sevgililerine olan duygularının azaldığını, aynı zamanda kendilerini daha iyi hissettiklerini saptadı. Dördüncü ve son stratejinin ise duygu yoğunluğunu değiştirmediği, ancak katılımcıların kendilerini daha mutlu hissettiği belirlendi.