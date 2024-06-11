Arcane'in 2. Sezonundan Yeni Fragman Yayınlandı! (Video)

Riot Games'in ilk animasyon dizisi Arcane'in merakla beklenen 2. sezonundan nihayet uzun bir fragman yayınlandı.

Arcane'in geçtiğimiz haftalarda gelen kısa tanıtım fragmanı, merakla beklenen 2. sezonunun Kasım ayında izleyicilerle buluşacağını doğrulamıştı. Bugün yayınlanan yeni 1.5 dakikalık fragmanla birlikte Kasım ayında yayınlanacak dizinin 2. sezonunun aynı zamanda final sezonu olacağı açıklandı.

Arcane 2. Sezon Fragmanı

Netflix'ten yayınlanan yeni bir fragman, 2. sezondan neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemi şeyler gösterirken, fragmanda Zaun ve Piltover'ın yeni bir savaşa karıştığını görebiliyoruz.

Fragman Vi ve Jinx arasındaki kavganın başlangıcıyla sona eriyor. Görünüşe göre kız kardeşler arasındaki ilişki 2. sezonun da ana konusu olacak.

Şimdilik yeni sezonda bu dinamiğin tam olarak nasıl geliştiğini görmek için Kasım ayına kadar beklememiz gerekecek ancak Silco'nun ölümü, Jinx'in saldırısı ve Ambessa'nın etkisi hem Piltover hem de Zaun'da çok daha tehlikeli ve kaotik bir duruma yol açmış gibi görünüyor.

Peki sizin Arcane'in 2. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.