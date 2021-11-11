Arcane İzlenme Sayısı ile Squid Game'i Geride Bıraktı!

League of Legends (LoL) animasyon dizisi Arcane, izlenme sayısı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Böylelikle başarılı yapım, Squid Game'i tahtından ederek birinci sıraya yerleşti. LoL'ün animasyon dizisi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Arcane İzlenme Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Geçtiğimiz günlerde dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Arcane, kısa süre içerçisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan animasyon dizisi, yalnızca üç gün içerisinde Squid Game'i geride bırakmayı başardı.

League of Legends dizisinin toplamda kaç kişi tarafından izlendiği belli oldu. Arcane, 3 günde 111 milyon izleyici tarafından izlendi. Büyük bir başarının altına imza atan Arcane, çok kısa süre içerisinde 37 ülkede Netflix'in en çok dizisi oldu.

LoL'ün animasyon dizisinin ilk üç bölümü 6 Kasım tarihinde yayımlandı. Dizinin ilk üç bölümünün yayımlanmasının ardından çok sayıda izleyicinin kafasında "Arcane yeni bölümleri ne zaman çıkacak?" şeklinde bazı soru işaretleri oluşmuştu. Arcane'in yeni bölümleri 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yayımlanacak. İlk sezonda toplamda dokuz bölüm olacak.

Arcane Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

Piltover olarak isimlendirilen ütopik bir bölgede ve yer altı şehri Zaun'da geçen animasyon dizisi, Jinx ve Vi isimli League of Legends şampiyonlarının hikayesini konu alıyor. Popüler animasyon dizisini Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

LoL Animasyon Dizisi Arcane Oyuncuları

Kevin Alejandro (Jayce)

JB Blanc (Vander)

Katie Leung (Caitlyn)

Harry Llyod (Viktor)

Toks Olagundoye (Mel)

Ella Purnell (Jinx)

Jason Spisak (Silco)

Hailee Steinfeld (Vi)

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda Kevin Alejandro, Jb Blanc, Katie Leung, Harry Llyod, Toks Olagundoye, Ella Purnell, Jason Spisak ve Hailee Steinfeld yer alıyor. Dizinin resmi fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Çok kısa bir süre içerisinde Netflix'in en çok izlenen dizisi olmayı başaran Arcane isimli League of Legends (LoL) animasyon dizisi Arcane izlenme sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Animasyon dizisini beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.