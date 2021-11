Arcane İzlenme Sayısı ile Squid Game'i Geride Bıraktı!

League of Legends (LoL) animasyon dizisi Arcane, izlenme sayısı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Böylelikle başarılı yapım, Squid Game'i tahtından ederek birinci sıraya yerleşti. LoL'ün animasyon dizisi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Arcane, kısa süre içerçisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan animasyon dizisi, yalnızca üç gün içerisinde Squid Game'i geride bırakmayı başardı.

League of Legends dizisinin toplamda kaç kişi tarafından izlendiği belli oldu. Arcane, 3 günde 111 milyon izleyici tarafından izlendi. Büyük bir başarının altına imza atan Arcane, çok kısa süre içerisinde 37 ülkede Netflix'in en çok dizisi oldu.

LoL'ün animasyon dizisinin ilk üç bölümü 6 Kasım tarihinde yayımlandı. Dizinin ilk üç bölümünün yayımlanmasının ardından çok sayıda izleyicinin kafasında "Arcane yeni bölümleri ne zaman çıkacak?" şeklinde bazı soru işaretleri oluşmuştu. Arcane'in yeni bölümleri 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yayımlanacak. İlk sezonda toplamda dokuz bölüm olacak.

.@arcaneshow debuted at #1 on @netflix TV Shows Chart, dethroning “Squid Game”.



— It debuted at #1 on 37 countries. #Arcane #ArcaneWatchParty pic.twitter.com/acVV1om54x