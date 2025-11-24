Yerli Beyaz Eşya Markasında Şok Karar: Fabrika Kapanıyor!

Türkiye'nin en büyük beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticilerinden biri olan Beko (Arçelik) büyüme planlarına hız kazandırmışken şok bir karar ile gündeme geldi. Yapılan açıklamalara göre marka Tayland'da yer alan fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Peki bu kararın arkasındaki ana sebep ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Koç Holding’den Sürpriz Karar: Arçelik Tayland’daki Üretimini Sonlandırıyor!

Koç Holding çatısı altındaki Arçelik, uzun süredir üretim yaptığı Tayland’daki fabrikası için beklenmedik bir karar açıkladı. Şirket Rayong bölgesinde yer alan buzdolabı üretim tesisinde faaliyetlerin 1 Aralık 2025 itibarıyla durdurulacağını duyurdu. Karar, Arçelik’in dünya genelinde yürüttüğü verimlilik ve yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na iletilen bildirimde, tesiste görev yapan 411 çalışanın iş akitlerinin sona ereceği belirtildi. Arçelik kapanış sürecinde tüm çalışanların haklarının eksiksiz olarak yerine getirileceğini vurguladı. Kıdem tazminatları ve ihbar sürelerine ilişkin yükümlülükler için şirketin yaklaşık 3 milyon dolarlık bir ödeme planladığı ifade edildi.

Bu durum fabrikanın kapatılmasının yalnızca üretim tarafında değil insan kaynakları süreçlerinde de geniş bir düzenlemeyi beraberinde getirdiğini gösteriyor. Arçelik’in açıklamasında fabrikanın kapatılmasının nedeni olarak küresel ölçekte yapılan analizler ve kapasite kullanımındaki dengesizlikler öne çıkarıldı.

Şirket, Tayland’daki üretim hattının durdurulmasıyla birlikte buradaki kapasitenin kendi bünyesindeki diğer uluslararası tesislere aktarılacağını belirtiyor. Bu adım, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Güney Asya pazarlarına yönelik üretim planlamalarında yeni bir denge kurulacağına işaret ediyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından Koç Holding açısından bakıldığında kararın global rekabet ve maliyet yönetimi hedefleriyle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. Şirketin üretim ağında yapılacak yeni düzenlemelerin 2026 yılına kadar kademeli şekilde devreye alınması planlanıyor.

Böylece Arçelik’in operasyonlarını daha konsolide bir yapıya taşıması ve maliyet–verimlilik dengesini optimize etmesi hedefleniyor. Yapılacak olan yeni düzenlemeler ile markanın tüm fabrikalarının tekrar tam kapasitede üretim yapması bekleniyor.

