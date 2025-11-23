Dünyanın En Fazla Marka Üreten Ülkesi Açıklandı: 7 Milyon Başvuru ile Rekor Kırdılar

Yeni bir marka üretmek artık günümüz dünyasında oldukça zor bir iş. Zira yeni bir fikir bulmak ve bu fikrin özgünlüğü noktasından emin olmak oldukça zor. Ancak dünya ülkeleri milyonlarca yeni marka başvurusu yapıyor. Peki dünya genelinde yapılan en fazla yeni marka başvurusu ne kadar? İşte detaylar...

2025’te En Çok Marka Başvurusu Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye İlk 10’da!

Çin – 7 milyon 301 bin 892 adet.

ABD – 836 bin 457 adet.

Rusya – 559 bin 436 adet.

Hindistan – 532 bin 900 adet.

Brezilya – 436 bin 291 adet.

Almanya – 432 bin 655 adet.

Türkiye – 400 bin 290 adet.

Fransa – 362 bin adet.

Birleşik Krallık – 347 bin 647 adet.

Japonya – 339 bin 198 adet.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) yıllık Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporunu yayımlayarak 2025 yılına ait marka başvurusu istatistiklerini paylaştı. Rapora göre dünya genelinde marka tescil talebi önceki yıllara göre önemli ölçüde yükseldi ve ülkelerin ekonomik dinamizmini yansıtan yeni bir sıralama ortaya çıktı.

Listede her zamanki gibi Çin açık ara lider konumda yer alırken, ABD ve Rusya takip eden ülkeler oldu. Türkiye’nin bu yıl 400 bini aşan marka başvurusuyla 7. sırada yer alması ise dikkat çeken gelişmeler arasında gösteriliyor.

Türkiye özellikle son yıllarda girişim ekosistemi, üretim kapasitesi ve KOBİ faaliyetlerindeki artış marka tescil talebine doğrudan yansımış durumda. WIPO’nun verileri ayrıca markalaşmanın artık yalnızca büyük ekonomilerin yürüttüğü bir yarış olmadığını gelişmekte olan ülkelerin de küresel rekabette hızla üst sıralara tırmandığını ortaya koyuyor.

Zira Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerdeki ivme dünyadaki marka başvuru dengesini belirgin şekilde değiştiriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...