Fiyatı Cep Yakan Bu Laptop'un İçindeki Bilgisayarı Çıkarıp Yenisini Takabiliyorsunuz

Eğer uygun fiyatlı bir laptop arıyorsanız Argon'un tam da size göre bir ürünü var. Ancak özünde uygun fiyatlı erişilebilir bir laptop alternatifi olması için tasarlanan Argon ONE UP'un pek çok kusuru ve "berbat" bir zamanlaması var. YouTuber Jeff Geerling tarafından incelenen ve gücünü Raspberry Pi'dan almasıyla dikkat çeken ürün özünde gerçekten harika bir potansiyele sahip olsa da OpenAI gibi yapay zeka şirketleri tarafından mahvedilmiş durumda.

Argon ONE UP Fiyat Sorunu

Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar üretmek uzun zamandır teknoloji şirketlerinin ortak hedeflerinden biri. Bugüne kadar bu doğrultuda başta Google'ın Chromebook projesi olmak üzere pek çok deneme gördük. Hatta şu sıralar Apple bile kendi ucuz MacBook modeli üzerinde çalışıyor. Argon ise konuya tamamen yenilikçi ve şu ana kadar tamamen el yapımı projelerle sınırlı kalan bir yaklaşım benimsiyor.

Argon ya da asıl adıyla Argon Fourty, aslında bir dizüstü bilgisayar satmıyor. Şirket bunun yerine kullanıcılarına gücünü Raspberry Pi'dan alan bir "kabuk" sunuyor. Kullanıcılar klavye, touchpad, batarya ve ekrandan oluşan cihazı satın alıyor ve kendi temin ettikleri Raspberry Pi ve SSD'yi takarak bunu bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor. Teoride harika olan bu fikir, insanlara uygun fiyatlı bir ürün sunmayı amaçlıyor. Ancak burda iki temel sorun var.

Bu sorunlardan ilki Jeff Geerling'in videosunda da bahsettiği üzere fiyat. Eğer son birkaç ayda RAM ya da SSD almayı düşündüyseniz fark etmişsinizdir ki fiyatlar her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun nedeni sayıları hızla yükselen yapay zeka veri merkezlerinin söz konusu donanım parçalarına olan talebi inanılmaz bir şekilde artırması. Basitçe OpenAI gibi şirketler, üreticilerin bütün envanterlerini satın alıyor ve teknoloji şirketlerine ve hatta biz tüketicilere yetecek kadar ürün bulmak zorlaşıyor.

Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Ne yazık ki basit işler için uygun fiyatlı ve yeterli bir bilgisyar sunmak için yola çıkan yola çıkan Raspberry projesi bu durumdan etkileniyor. Geerling'in de değindiği gibi fiyatlar sadece birkaç ay içerisinde neredeyse dört katına çıkmış durumda. Çok değil bir yıl önce 100 dolar altına satılan güncel Pi modelleri günümüzde 200 dolar fiyat etiketine yaklaşmış durumda. Üstelik 16 GB RAM gibi konfigrasyon seçilediğinde bu fiyat daha da artıyor.

Argon'un ONE UP'ındaki bir diğer sorun ise kendi fiyatı. Videoda halihazırda pahalı diyebileceğimiz 300 dolar etiket ile satışta olan ürünün güncel fiyatı artan maliyetlerle 400 dolara çıkmış durumda. Bu da güncel kur ile yaklaşık 17 bin TL anlamına geliyor. Buna 150-200 dolar arasına satılan Raspberry Pi 5 ve 100-150 dolar değerinde bir SSD eklendiğinde fiyat ortalama 700 dolar yani yaklaşık 30 bin 500 TL'ye çıkıyor. Bu fiyata Türkiye'de satın alabileceğiniz Lenovo IdeaPad Slim 3 gibi pek çok laptop modeli bulunuyor.

Ayrıca bütçeyi sadece 35 bin TL'ye çıkararak M2 MacBook Air gibi çok daha güçlü Apple modellerini almak da mümkün.Yani hem Windows hem de MacOS'li cihazlar benzer fiyatlara çok daha iyi deneyimler sunuyor. Huawei tabletler, iPad ve ikinci el bilgisayarlar gibi ucuz laptop alternatiflerine ise değinmeye gerek bile yok. Tüm bunlar bir araya geldiğinde insanlar için uygun fiyatlı bir alternatif olarak başlayan bu proje pahalı bir teknoloji deneyine dönüşüyor. Üstelik Argon ONE UP'ın eskiklikleri bununla sınırlı değil.

Yazılım Sorunları Kullanımı Zorlaştırıyor

En büyük problem yazılım tarafında. Raspberry Pi OS laptop'lar için tasarlanmadığından pek çok özellik eksik. Uyku modunun olmaması, batarya yönetiminde sınırlı kontrol sunması, touchpad'in verimsiz çalışması ve bilgisayarın kapağı kapandığında sistemin Windows ve macOS'lu diğer dizüstü bilgsayar modellerinde olduğu gibi lapanmaması da oldukça büyük eksik. Ayrıca yazılım desteği ve performans da Raspberry Pi ile sınırlı. Ancak tüm bu sorunlar zaman içerisinde değişen alışkanlıklarla beraber aşılabiliyor.

Cihaz yapılan batraya testlerinde1080p video oynatımında 7.5 saat kullanım süresi sunuyor. Bunun iddia edilen 6-8 saat aralığına uygun olduğunu ve en yeni laptop modelleri dışında sektör standartlarının üzerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Yine de bu proje halihazırda Raspberry Pi ve SSD sahibi olan kişiler dışında herkes için oldukça anlamsız. Daha detaylı inceleme için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. (Otomatik Türkçe altyazı ayarlayabilirsiniz.)