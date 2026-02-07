240Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıtıldı! 32 İnç Büyüklüğünde

ASUS, ROG Swift OLED PG32UCDM isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan monitör, dev ekran boyutunun yanı sıra yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Özellikleri

Ekran Boyutu: 32 inç

32 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Tepki Süresi: 0,03ms

0,03ms HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR 500 True Black

VESA DisplayHDR 500 True Black Portlar: DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, USB-Type C

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, 32 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, QD-OLED ekran üzerinde 4K çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Böylece özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda büyük avantaj sağlıyor.

VESA DisplayHDR 500 True Black sertifikasına sahip olan monitörde Black Shield Film isimli bir teknoloji mevcut. Bu teknoloji, aydınlık ortamlarda bile ekrandaki siyahların daha koyu görünmesini sağlıyor. Dolayısıyla monitör hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda daha iyi bir performans sergiliyor.

Monitör, çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Bu, günlük kullanımda ekranın daha uzun ömürlü olmasına yardım ediyor. Monitör ayrıca yansıma önleyici kaplama ile birlikte gelecek. Monitörde NVIDIA G-SYNC özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızı senkronize ediliyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.

Portlar arasında DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 ve USB-Type C bulunuyor. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM modelinde yerleşik KVM switch özelliği yer alıyor. Bu özellik, tek klavye ve mouse ile birden fazla cihazı kontrol etmeyi çok daha kolay hâle getiriyor. Monitör ayrıca Dolby Vision teknolojisini de destekliyor.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Fiyatı

Düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM için Çin'de 8 bin 499 yuan (53 bin 269 TL), Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1.299 dolar (56 bin 652 TL) fiyat etiketi belirlendi. Monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair henüz bir bilgi mevcut değil.