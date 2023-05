Ark 2 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Bir Kez Daha Ertelenebilir!

Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenen Ark 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, açık dünya hayatta kalma türündeki video oyunu ne zaman piyasaya sürülecek? Ortaya çıkan bilgilere dair detaylar haberimizde.

Studio Wildcard ve Grove Street Games tarafından Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilmekte olan Ark 2'nin 2023 yılında satışa sunulması bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda oyunun 2024 yılına ertelendiği duyurulmuştu.

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyunuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, söz konusu yapımın oynanabilmesi için çok daha uzun süre beklenmesi gerekecek.

Ark 2 News isimli Twitter hesabı üzerinden Digital Domain'e ait yıllık raporun bir bölümü paylaşıldı. Paylaşılan rapora göre oyun 2025 yılının İlkbahar mevsiminde piyasaya sürülecek. GamesRadar'daki habere göre geliştirici Studio Wildcard, bunun yalnızca bir yazım hatası olduğunu ifade etti.

ARK 2 release set for Spring 2025, according to Digital Domain's annual report.#ARK2 https://t.co/qwEf6scNTN pic.twitter.com/zryo7cegxn