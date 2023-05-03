Microsoft'tan 14 Gün Ücretsiz Game Pass Kampanyası

Microsoft, yine bir kampanyayla oyuncuların karşısına çıktı. Redfall'ın tanıtım kampanyasıyla birlikte milyonlarca oyuncuya ücretsiz Xbox Game Pass deneme fırsatı sunuldu.

Halihazırda Xbox Game Pass üyeliği olan kullanıcılar, 5 arkadaşını 14 gün boyunca Xbox Game Pass'i denemek için davet edebilecek.

Xbox Game Pass Ücretsiz Davet Nasıl Yapılır?

Xbox Game Pass ücretsiz deneme kampanyası, halihazırda üyeliği bulunan kullanıcıları kapsıyor. Buna göre xbox.com üzerinden ilk defa Xbox Game Pass sahibi olacak arkadaşlarınıza 14 günlük ücretsiz deneme hakkı verebilirsiniz.

Henüz Türkiye kampanyasıyla ilgili bir duyuru yapılmadı. Ancak globalde başlatılan bu kampanyanın yakın zamanda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Microsoft, çoklu oyuncu desteği bulunan Redfall'un çıkışıyla birlikte yükselmekte olan Xbox Game Pass sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.