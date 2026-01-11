Bu Sistem, Trafikte Telefon Kullananları Yakalayıp Polise Gönderiyor

Trafik denetleme teknolojilerinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu ayın sonundan itibaren Amerika'nın Arkansas eyaletinde geniş çaplı olarak kullanılmaya başlanacak yeni sistem tamamen sürücülerin el hareketleri göz önünde bulundurularak geliştirildi. Trafikte telefon kullanma da dahil olmak üzere pek çok kural ihlalini tespit edebiliyor.

Trafikte Telefon Kullananlar İçin Özel Sistem Geliştirildi

Arkansas şu ana kadar hız sınırı konusunda denetleme yapan kameraların seyir hâlindeyken telefon kullanımını da tespit edilecek şekilde geliştirildiğini açıkladı. Kameralar, bu ayın sonundan itibaren bir sürücünün elinde telefon, tablet ve benzeri cihaz varsa bunu anında tespit edecek ve uyarıda bulunacak.

Yapay zeka tarafından işaretlenen görüntüler daha sonra polis memurlarına sunulacak. Memurların yaptığı incelemer sonucunda eğer trafik kuralı ihlali sonucuna varılırsa o bölgede bekleyen bir polis memuruna bilgi verilecek. Memur ise aracı durdurarak cezai işlem uygulayacak.

Bu süreçten de anlaşılacağı üzere olası hatalar göz önünde bulundurularak cezai yaptırımlar yapay zekaya devredilmeyecek. Yeni sistem sadece bir tespit sürecini kolaylaştıracak. Ceza kesilmesi için o bölgede bir polis memurunun mutlaka olması gerekecek. Yanlış algılama durumunda sürücüler de cezaya itiraz gibi gereksiz bir eyleme başvurmak zorunda kalmayacak.

Yeni sistemin Avustralya merkezli Acusensus firması tarafından geliştirildiğini belirtelim. Şirketin yapay zeka destekli kameraları şu anda Avustralya, Yunanistan ve İngiltere gibi ülkelerde zaten kullanılıyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Atina'da kullanılan Acusensus kamerası, yalnızca 4 gün içinde yaklaşık 2 bin 500 ihlal olduğunu tespit etti ve bin tane para cezası kesilmesini sağladı. Görünüşe göre sadece Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaygınlaşmaya başlıyor.