Tadilat, nakliye, tamirat ve daha birçok konuda yardıma ihtiyacı olanlar ile alanında uzman kişileri bir araya getiren çevrim içi platformlardan Armut.com'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılarına ihtiyacı olan hizmeti bütçesine göre bulma fırsatı sunan platformun web sitesine an itibarıyla erişilemiyor.

Armut.com'a Erişim Engeli Uygulandı

Armut.com web sitesi, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Bu erişim engelinin arkasındaki neden henüz açıklanmadı. BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) web sitesi sorgulama kısmından ilgili platformun adresini sorguladığımızda şu ifade ile karşılaşıyoruz:

"armut.com, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Bu alınan karar ile ilgili Armut.com'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak en kısa süre içinde platform tarafından karara ilişkin ilk bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Bununla birlikte İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile uygulanan erişim engelinin neden kaynaklandığı gibi ayrıntılar da açıklığa kavuşacaktır.

Armut.com Platformu Nasıl Çalışıyor?

Armut, hizmet arayan kişiler ile hizmet veren kişileri bir araya getiriyor. Kullanıcılar, Armut'un web sitesi ya da uygulaması üzerinden hangi hizmete ihtiyacı varsa o hizmete giren kategoriyi seçiyor ve burada bir hizmet talebi oluşturuyor. Daha sonra Armut'un algoritması, bu ilanı müşterinin talebini karşılayabilecek en yakın ve en ideal profesyonellere ulaştırıyor.

Kullanıcı, işinde uzman isimlerden özel fiyat teklifleri alıyor. Bu tekliflerde fiyatın yanı sıra hizmeti verecek olan kişinin müşteri yorumları, puanı, iletişim bilgileri gibi ayrıntılar da bulunuyor. Müşteri, bütün bunları göz önünde bulundurarak kendisi için en uygun teklifi seçiyor. Seçimin ardından ilgili kişi ile iletişime geçilerek anlaşma sağlanıyor.