Google, 2025'te En Çok Arananları Açıkladı! Zirvedeki İsim Şaşırttı
Google'da 2025'te en çok arananlar belli oldu. Yeni yayınlanan listenin zirvesinde ise bir yapay zeka destekli sohbet botu yer aldı. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye, 2025 yılında Google'da en çok yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'ı arattı.
- Türk kullanıcıların en çok merak ettiği ikinci konu, İstanbul Depremi oldu.
- Listenin üçüncü sırasında popüler yerli dizi Eşref Rüya yer aldı.
Google, 2025 yılında kullanıcıların arama motorunda en çok hangi terimleri arattığını açıkladı. Bununla birlikte en popüler isimler, diziler, yemek ve tatlı tarifleri ve filmler de açıklığa kavuştu. Ayrıca kullanıcıların en çok hangi konuları merak ettiği ve bunun üzerine araştırma yaptığı da netlik kazandı.
Google Türkiye'de 2025'te En Çok Arananlar
Türk kullanıcılar, Google'da en çok teknoloji devinin yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'ı arattı. Bunun hemen ardından ise "İstanbul Depremi" geldi. Bunu Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri olan Eşref Rüya takip ederken dördüncü sırada ise Türkiye ve İspanya'nın futbol maçı yer aldı. İlk 5'teki son isim ise Squid Game oldu.
En Çok Yapılan Aramalar
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
En Çok Aranan İsimler
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca
En Çok Aranan Tarifler
- Spoonful Tarifi
- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
- Mevlana Çorbası Tarifi
- Soğan Dolması Tarifi
En Çok Aranan Vefat Etmiş İsimler
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
En Çok Aranan Diziler
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
En Çok Aranan Filmler
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
En Çok Merak Edilen Tarihler
- Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
- Gassal 2. Sezon Ne Zaman
- Voleybol Final Maçı Ne Zaman
- Basketbol Final Maçı Ne Zaman
- Toki Başvuruları Ne Zaman
En Çok Sorulan "Ne Giyilir?" Soruları
- Yeşil pantolon üstüne ne giyilir?
- Mayonun üstüne ne giyilir?
- Beyaz pantolon altına ne giyilir?
- Saray düğününde ne giyilir?
- Sonbaharda ne giyilir?
En Çok Sorulan "Nesi Meşhur?" Soruları
- Bolu'nun nesi meşhur?
- Ağrı'nın nesi meşhur?
- Merzifon'un nesi meşhur?
- Mardin'in nesi meşhur?
- Gaziantep'in nesi meşhur?
En Çok Sorulan "Nasıl Yenir?" Soruları
- Kiwano nasıl yenir?
- Demirhindi nasıl yenir?
- Kinoa nasıl yenir?
- Mango meyvesi nasıl yenir?
- Yaban mersini nasıl yenir?
Dünyanın 2025'te Google'da En Çok Yaptığı Aramalar
- Gemini
- India vs England (Hindistan ve İngiltere'nin maçı)
- Charlie Kirk
- Club World Cup
- India vs Australia (Hindistan ve Avustralya'nın maçı)
Dünya, 2025 yılında Google'da en çok Gemini isimli sohbet botunu arattı. Görünüşe göre hem Türkiye hem dünyanın geri kalanının en çok ilgi duyduğu sohbet botları arasında Gemini açık ara ön planda yer aldı. Diğer sohbet botları, ilk 5'te kendine yer edinemese de global sıralamada altıncı sırada Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek yer aldı.