Google, 2025'te En Çok Arananları Açıkladı! Zirvedeki İsim Şaşırttı

Google, 2025 yılında kullanıcıların arama motorunda en çok hangi terimleri arattığını açıkladı. Bununla birlikte en popüler isimler, diziler, yemek ve tatlı tarifleri ve filmler de açıklığa kavuştu. Ayrıca kullanıcıların en çok hangi konuları merak ettiği ve bunun üzerine araştırma yaptığı da netlik kazandı.

Google Türkiye'de 2025'te En Çok Arananlar

Türk kullanıcılar, Google'da en çok teknoloji devinin yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'ı arattı. Bunun hemen ardından ise "İstanbul Depremi" geldi. Bunu Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri olan Eşref Rüya takip ederken dördüncü sırada ise Türkiye ve İspanya'nın futbol maçı yer aldı. İlk 5'teki son isim ise Squid Game oldu.

En Çok Yapılan Aramalar

Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye İspanya Squid Game

En Çok Aranan İsimler

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca

En Çok Aranan Tarifler

Spoonful Tarifi 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Lokanta Usulü Beyti Tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi

En Çok Aranan Vefat Etmiş İsimler

Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever

En Çok Aranan Diziler

Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse

En Çok Aranan Filmler

Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede

En Çok Merak Edilen Tarihler

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Gassal 2. Sezon Ne Zaman Voleybol Final Maçı Ne Zaman Basketbol Final Maçı Ne Zaman Toki Başvuruları Ne Zaman

En Çok Sorulan "Ne Giyilir?" Soruları

Yeşil pantolon üstüne ne giyilir? Mayonun üstüne ne giyilir? Beyaz pantolon altına ne giyilir? Saray düğününde ne giyilir? Sonbaharda ne giyilir?

En Çok Sorulan "Nesi Meşhur?" Soruları

Bolu'nun nesi meşhur? Ağrı'nın nesi meşhur? Merzifon'un nesi meşhur? Mardin'in nesi meşhur? Gaziantep'in nesi meşhur?

En Çok Sorulan "Nasıl Yenir?" Soruları

Kiwano nasıl yenir? Demirhindi nasıl yenir? Kinoa nasıl yenir? Mango meyvesi nasıl yenir? Yaban mersini nasıl yenir?

Dünyanın 2025'te Google'da En Çok Yaptığı Aramalar

Gemini India vs England (Hindistan ve İngiltere'nin maçı) Charlie Kirk Club World Cup India vs Australia (Hindistan ve Avustralya'nın maçı)

Dünya, 2025 yılında Google'da en çok Gemini isimli sohbet botunu arattı. Görünüşe göre hem Türkiye hem dünyanın geri kalanının en çok ilgi duyduğu sohbet botları arasında Gemini açık ara ön planda yer aldı. Diğer sohbet botları, ilk 5'te kendine yer edinemese de global sıralamada altıncı sırada Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek yer aldı.