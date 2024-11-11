One UI 7.0 Beta Yakında Çıkıyor: Samsung Galaxy Phone Kullanıcılarına Yepyeni Özelliklerle Gelebilir

Samsung Galaxy kullanıcılarını heyecanlandıracak gelişmeler yaşandı. Görünen o ki merakla beklenen One UI 7.0 sürümünün betası çok yakında kullanıcılara sunulacak. Üstelik birçok yeni özellikle birlikte. Peki beta'da hangi özellikler yer alacak? Tam tarih belli oldu mu? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

One UI 7.0 Beta Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Google ve OnePlus, Android 15'in kararlı sürümünü cihazlarına sunmaya başlarken Samsung, One UI 7.0’ın çıkışını bir süre ertelemişti. Şimdilerde internete sızdırılan bazı bilgiler, beta sürümünün önümüzdeki hafta kadar erken bir süre zarfında piyasaya çıkacağını bildiriyor ancak kesin çıkış tarihi halen gizemini koruyor.

Samsung’a dair sızıntılarıyla bilinen UniverseIce isimli kaynak, başlangıçta One UI 7.0 beta sürümünün "yarım ay" kadar sonra çıkabileceğini belirtmişti. Ancak, en son güncellemeyle birlikte beta programının ABD ve Güney Kore’de önümüzdeki hafta başlayabileceğini iddia ediyor. S23 ve S24 serisinin bu beta programına ilk dahil olacak cihazlar arasında olması bekleniyor. Ayrıca, Samsung'un 21 Kasım'da Kore'de düzenleyeceği geliştirici konferansında daha fazla bilgi edinebileceğimiz de gelen bilgiler arasında.

Beta Sürümünde Hangi Özellikler Var?

Android 15 tabanlı olacak One UI 7.0 beta, Samsung telefonlara özellikle yapay zeka tabanlı yeni özelliklerin öne çıkması bekleniyor. Ek olarak ana ekran ikonları ve hızlı ayarlar panelinde görsel geliştirmeler yapılacağı söyleniyor. Ekranın alt kısmında bir "etkinlik paneli" gibi dinamik bir görünüm katacak bir alan gelmesi de muhtemel. Bu alanda aktiviteler sunulacak.

Yeni arayüz ise Ocak 2025'te piyasaya sürülmek üzere hazırlanıyor. Piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 amiral gemileriyle birlikte One UI 7.0 de çıkış yapacak. Samsung portföyünün geri kalanı da kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Koreli şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir şey söylenmedi.

One UI 7.0'da yeni widget'lar, kilit ekranına daha fazla işlevsellik ve bazı sistem uygulamaları için farklı uygulama simgeleri getirecek. Bir diğer kozmetik değişiklik ise yuvarlak kenarlı daha büyük bildirimler olacak. Tabii tüm bunların beta sürümüne dahil edilip edilmeyeceği kesin değil.