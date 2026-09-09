Kamerası Çıkarılabilen Telefon Tanıtıldı! 9.300 mAh Bataryası Var

RugOne, yeni akıllı telefonu Xsnap 7 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Bu modelin diğer çoğu rakibinden ayrıldığı nokta, çıkarılabilir bir kamera yapısına sahip olması. Kullanıcılar gerektiğinde kamerayı çıkarıp bunu telefondan bağımsız olarak kullanma imkânı elde edebiliyor. Üstelik bu kamera tıpkı telefonun kendisi gibi dayanıklı.

RugOne Xsnap 7 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç 1.5K AMOLED, 120Hz, 1.700 nit

6,67 inç 1.5K AMOLED, 120Hz, 1.700 nit Ekran koruma: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 5G

MediaTek Dimensity 8400 5G RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB UFS 4.0

512 GB UFS 4.0 Batarya: 9.300 mAh

9.300 mAh Şarj: 45W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters kablosuz

45W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters kablosuz Ana kamera: 50 MP (Samsung GN9)

50 MP (Samsung GN9) Gece görüş kamerası: 64 MP kızılötesi kamera

64 MP kızılötesi kamera Ön kamera: 32 MP

32 MP Video kaydı: 4K

4K Aksiyon kamerası: 39 gram, manyetik yapı, çıkarılabilir, 2.7K 30 FPS, 133 derecelik geniş açı

39 gram, manyetik yapı, çıkarılabilir, 2.7K 30 FPS, 133 derecelik geniş açı Aksiyon kamerası depolama: 64 GB

64 GB Aksiyon kamerası pil: 40 dakikaya kadar

40 dakikaya kadar Aksiyon kamerası su dayanıklılığı: 5 metre

5 metre Dayanıklılık: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

IP68, IP69K, MIL-STD-810H Su dayanıklılığı: 2 metre / 30 dakika

2 metre / 30 dakika Düşme dayanıklılığı: 1,5 metre

1,5 metre İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Bağlantı: 5G, eSIM

5G, eSIM Parmak izi: Ekran içi

Ekran içi Yapay zeka özellikleri: Gemini, Circle to Search, canlı çeviri, arama özetleme, yazma asistanı

Gemini, Circle to Search, canlı çeviri, arama özetleme, yazma asistanı Uzaktan kamera kontrolü: 50 metreye kadar

50 metreye kadar Kamera modu: Su altı çekim modu

RugOne Xsnap 7 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

RugOne Xsnap 7 Pro, 6,67 inç ekran boyutuna sahip. YouTube ve benzeri platformlar üzerinden video izlerken yeterli bir alan elde edebiliyorsunuz. 1.5K çözünürlük sayesinde görüntü net oluyor, küçük yazılar pürüzsüz görünüyor. Öte yandan cihazda yer alan AMOLED ekran sayesinde derin siyahlar ve canlı renklere sahip olabiliyor, 120Hz yenileme hızı sayesinde menüler arası geçişler oldukça akıcı hâle geliyor.

Bu arada cihaz, 1.700 nit parlaklık değerine sahip. Tabii, bunu evde otururken fark etmek mümkün değil. Daha çok güneş altındayken faydası görülebiliyor. Örneğin öğlen güneşin altında Google Haritalar'ı açıp yol tarifi alırken ekranı sorunsuz şekilde görmenize yardımcı oluyor.

RugOne Xsnap 7 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası ile geliyor. Cihazın arkasındaki aksiyon kamerası çıkarılabilir yapıda. Örneğin bisiklet sürüyorsanız bunu çıkarıp kaskınıza takıp sürmeye başlayabiliyorsunuz. Sadece telefonda değil, ayrı şekilde de kullanmak mümkün. GoPro tarzı bir kameraya gerek bırakmıyor. 133 derece geniş açı ile çekim yapabilmesi sayesinde de özellikle açık hava aktiviteleri ile uğraşanlara fayda sağlıyor.

RugOne Xsnap 7 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Telefon, 9.300 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Örneğin sabah yüzde 100 şarjla evden ayrıldığınızı varsayalım. Gün içinde sürekli sosyal medyaya göz atsanız bile günü rahat çıkarmanızı sağlayacaktır. Ayrıca video izleme ve benzeri aktiviteler için de uzun süreli kullanım imkânı sunacaktır.

RugOne Xsnap 7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

RugOne Xsnap 7 Pro için 999 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 48 bin 429 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle beraber 96 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama olmadığını, farklı fiyatla sunulabileceğini not düşelim.

RugOne Xsnap 7 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

RugOne'ın şu an Türkiye'de Xever 7 Pro modeli satışta. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Xsnap 7 Pro'nun da Türkiye'deki tüketicilerle buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, bu konuya dair henüz açıklama yapılmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

RugOne Xsnap 7 Pro'nun bana göre en büyük avantajı, telefon ile aksiyon kamerasını tek bir cihazda buluşturması. Ayrıca 9.300 mAh batarya kapasitesi sayesinde oldukça uzun süre şarj ihtiyacının olmamasını sağlıyor. Motosiklet kullananlar, bisiklet sürenler, açık hava aktiviteleri ile uğraşanlar ve içerik üretenler için ideal olduğunu söyleyebilirim ama baktığınızda genel kullanıcı kitlesinin çıkarılabilir aksiyon kamerasına ihtiyacı yok. O yüzden bu telefonun genel kitle yerine daha sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini olası görüyorum.