Artık Hepsi: Yasal Bahis Reklamları Yasaklanacak!

Türkiye’de yasa dışı bahisle mücadele devam ederken bu kez yasal bahis alanını da doğrudan etkileyecek yeni bir adım gündeme geldi. Hükümet yasal bahsi reklamlarını da yasaklama yönünde yeni adımlar atıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yasal Bahis Reklamları da Yasaklanıyor!

Edinilen bilgilere göre hükümet yasadışı bahisle mücadele kapsamının dışında yasal bahis site ve kurumlarına da yönelik yeni düzenlemeler getiriyor. Bu amaçla özellikle 18 yaş altındaki bireylerin bahis içeriklerine erişiminin önlenmesi yer alıyor. Genel kapsam gençleri bahisle ilişkili içeriklerden tamamen uzak tutmak.

Hazırlanan kanun teklifine göre yasal bahis siteleri ve markaları tıpkı alkol ve tütün ürünlerinde olduğu gibi reklam yasağına tabi tutulacak. Bu kapsamda bahis firmalarının marka adı, logosu veya bahsi çağrıştıran herhangi bir görsel unsurla reklam yapmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Televizyon, dijital mecralar, sosyal medya ve sponsorluk anlaşmalarının da düzenleme kapsamına girmesi bekleniyor. Düzenleme çalışmaları Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Kurumlar bahis faaliyetlerinin toplumsal etkileri ve özellikle gençler üzerindeki riskleri dikkate alarak kapsamlı bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Bahis reklamlarını kapsayacak yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Teklifin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte yasakların kapsamı ve uygulama detaylarının netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...