1 Günde 2 Kez! Benzin Fiyatlarında Yeni İndirim!

Dün gece yarısı itibariyle benzinde direkt olarak pompa fiyatında 2,02 TL'lik bir indirim yapıldı. Yapılan bu indirimle birlikte pek çok tüketici uygun fiyattan deposunu doldurmayı planlarken gelen yeni haberler ikinci bir indirimi de gündeme getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Benzinde 83 Kuruşluk Bir İndirim Daha Bekleniyor!

Petrol piyasalarında yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son yılların en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında peş peşe indirim beklentileri gündeme geldi.

ABD ham petrolü (WTI), Noel ve Yeni Yıl tatilleri öncesinde düşük işlem hacmiyle birlikte varil başına 57 doların altına gerileyerek Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Küresel hisse senedi piyasalarındaki dalgalı seyir ve talep endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Bu düşüş iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'de gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. Böylece kısa süre önce uygulanan indirimin ardından benzin fiyatlarında ikinci kez tabela değişmiş olacak.

Söz konusu indirimle birlikte benzinin litre fiyatının birçok şehirde psikolojik sınırların altına doğru gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlar, yıl sonu nedeniyle piyasalarda işlem hacminin zayıf seyrettiğine dikkat çekerken petrol fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunması halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni hareketlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Ancak fiyatların seyrinde döviz kuru ve küresel ekonomik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bu sebeple bizde sizler için bugünden itibaren her gece 12'de olmak üzere güncel akaryakıt fiyatlarını listeleyeceğiz. Anlık indirim haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!

16 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları!

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 52,55 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 52,38 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 53,40 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 53,74 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL

Bursa