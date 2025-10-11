Artık Üretilmeyecek! Sevilen Volvo Modeli İçin Yolun Sonu!

Otomotiv dünyasında bazı kararlar sadece üretim hattını değil markaların kimliğini de değiştirir. Volvo’nun son hamlesi tam da bu türden bir dönüm noktasına işaret ediyor. Otomotiv devi çok sevilen modelinin üretimini sonlandırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo V90 Artık Tarih Oldu!

İsveçli üretici Volvo, zarif tasarımı ve güvenlik felsefesiyle özdeşleşen station wagon geleneğine resmen son verdi. Markanın amiral gemisi V90 geçtiğimiz günlerde İsveç’in Torslanda kentindeki fabrikadan son kez çıkarak üretim defterini kapattı. Artık bu model Göteborg’daki World of Volvo müzesinde markanın tarihsel mirasının bir parçası olarak sergilenecek.

Volvo CEO’su Jim Rowan, İngiliz Autocar dergisine yaptığı açıklamada V90’ın üretim sürecinin eylül ayında tamamlandığını doğruladı. Rowan daha küçük kardeş V60’ın da yenilenmeyeceğini belirterek markanın uzun tavanlı otomobil geleneğini sonlandırma kararlılığını vurguladı.

SUV’ların yükselen popülaritesine dikkat çeken CEO “Zaman değişti, sürüş yüksekliğiyle fark yaratan SUV’ler artık daha fazla tercih ediliyor” ifadelerini kullandı. V90’ın yerini doğrudan dolduracak bir model planlanmıyor. Bunun yerine Volvo, tamamen elektrikli ES90 adlı liftback formundaki yeni sedan modeliyle lüks segmentte yoluna devam edecek.

Ayrıca geçmişte station wagonlarda kullanılan XC70 ismini de yeniden canlandırdı ancak bu kez bir SUV olarak Çin pazarına özel üretildi. Station wagon döneminin kapanması BMW 5 Serisi Touring, Audi A6 Avant ve Mercedes-Benz E-Serisi Station Wagon gibi Alman rakiplerin elini güçlendirecek gibi görünüyor. Avrupa’da hâlâ belirli bir alıcı kitlesine sahip olan bu segment Volvo’nun çekilmesiyle daralırken SUV satışlarının hızla artması trendi belirliyor.

V90’ın üretimden kalkması elbette duygusal bir kayıp çünkü bu model sadece bir otomobil değil Volvo’nun güvenlik, zarafet ve uzun yol kültürünü temsil eden bir simgeydi. Ancak markanın elektrikli ve yüksek sürüş pozisyonlu araçlara yönelmesi, yeni dönemin kaçınılmaz sonucu olarak görülüyor.