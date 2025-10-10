TOGG İhracatında Rakam Netleşti: TOGG’un Almanya’ya Kaç Araç Gönderdiği Belli Oldu

Eylül ayı sonlarında Almanya'da satışa çıkan Togg, ilk parti ihracatlarını da yapmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Gebze'den yola çıkan ilk parti demiryolu aracılığıyla Almanya'ya doğru yola çıktı. Peki Almanya'ya kaç adet Togg gidecek? İşte detaylar...

Togg Yüklü Tren Almanya’ya Yola Çıktı: İlk Partide 100 Araç Gönderildi

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan Togg yüklü tren görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Bugün konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan geldi. Bakan Almanya’ya ilk partide 100 adet Togg markalı aracın ihraç edildiğini ve yıl sonuna kadar bu sayının 1000’e yaklaşacağını duyurdu.

Bakan Bolat, açıklamasında Togg’un Avrupa pazarına açılımının başladığını belirterek söz konusu teslimatın Almanya üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerde vagonlara yüklenmiş Togg T10X modellerinin taşındığı tren dikkat çekmişti. Görüntüler araçların ihracat sürecine dair ilk somut işaret olarak yorumlandı.

Paylaşılan bilgilere göre ilk partide gönderilen 100 aracın ardından yıl sonuna kadar ihracatın 1000 adede ulaşması planlanıyor. Şirketin, Avrupa’da özellikle Almanya merkezli bir dağıtım ağı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yetkililer, Togg’un Avrupa’daki satış sürecine ilişkin detayların ilerleyen haftalarda netleşeceğini ifade ediyor.

Togg T10X ve T10F'in Almanya Fiyatı Ne Kadar?