TOGG İhracatında Rakam Netleşti: TOGG’un Almanya’ya Kaç Araç Gönderdiği Belli Oldu
Almanya'da satışa çıkan Togg'un ihracat rakamları da belli oldu. Yıl sonuna kadar toplamda 1000 adet Togg Almanya'ya gidecek. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan Togg yüklü tren görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat Almanya’ya ilk partide 100 adet Togg markalı aracın ihraç edildiğini ve yıl sonuna kadar bu sayının 1000’e yaklaşacağını duyurdu.
Eylül ayı sonlarında Almanya'da satışa çıkan Togg, ilk parti ihracatlarını da yapmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Gebze'den yola çıkan ilk parti demiryolu aracılığıyla Almanya'ya doğru yola çıktı. Peki Almanya'ya kaç adet Togg gidecek? İşte detaylar...
Togg Yüklü Tren Almanya’ya Yola Çıktı: İlk Partide 100 Araç Gönderildi
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan Togg yüklü tren görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Bugün konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan geldi. Bakan Almanya’ya ilk partide 100 adet Togg markalı aracın ihraç edildiğini ve yıl sonuna kadar bu sayının 1000’e yaklaşacağını duyurdu.
Bakan Bolat, açıklamasında Togg’un Avrupa pazarına açılımının başladığını belirterek söz konusu teslimatın Almanya üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerde vagonlara yüklenmiş Togg T10X modellerinin taşındığı tren dikkat çekmişti. Görüntüler araçların ihracat sürecine dair ilk somut işaret olarak yorumlandı.
Çift Motorlu Togg T10X ve T10F Satışa Çıktı! İşte Fiyat Listesi
Togg, çift motorlu T10X 4More ve T10F 4More modellerini 7 Ekim itibarıyla satışa sundu. Yeni seri performans anlamında en üst seviyeyi sunuyor. İşte detaylar...
Paylaşılan bilgilere göre ilk partide gönderilen 100 aracın ardından yıl sonuna kadar ihracatın 1000 adede ulaşması planlanıyor. Şirketin, Avrupa’da özellikle Almanya merkezli bir dağıtım ağı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yetkililer, Togg’un Avrupa’daki satış sürecine ilişkin detayların ilerleyen haftalarda netleşeceğini ifade ediyor.
Togg T10X ve T10F'in Almanya Fiyatı Ne Kadar?
- Togg T10F V1E RWD Standard Range: 34 bin 295 euro (1.672.292 TL)
- Togg T10F V1 RWD Long Range: 40 bin 118 euro (1.956.233 TL)
- Togg T10F V2 RWD Long Range: 41 bin 200 euro (2.009.435 TL)
- Togg T10X V1E RWD Standard Range: 34 bin 295 euro (1.672.292 TL)
- Togg T10X V1 RWD Long Range: 40 bin 118 euro (1.956.233 TL)
- Togg T10X V2 RWD Long Range: 41 bin 200 euro (2.009.435 TL)