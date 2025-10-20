Artık Yeter! Tuvalette Peçete Karşılığında Reklam İzleme Dönemi Başlıyor!

Teknoloji hayatımızın her alanında yer alıyor ancak bazen bu durum gereğinden fazla bir hal alıyor. Zira artık tuvalette bile reklam izlemek zorunda kalabilirsiniz. Peki bu uygulama nasıl hayata geçiyor? Tüketiciye ve firmalara olan katkıları ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin’de Tuvaletlerde Yeni Dönem: Tuvalet Kağıdı Almak İçin Reklam İzleme Zorunluluğu!

Bazı şehirlerde test edilmeye yeni başlanan sistemde kamusal tuvaletlerdeki makinelerden kağıt almak isteyen vatandaşların önce duvardaki QR kodu tarayıp kısa bir reklam izlemeleri gerekiyor. Video tamamlandıktan sonra cihaz sınırlı miktarda kağıt veriyor. Yetkililer bu yöntemin kağıt israfını azaltmak amacıyla geliştirildiğini söylüyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları uygulamaya sert tepki gösterdi. Birçok kişi, “Artık tuvalet kağıdı bile sponsorlu” diyerek durumu eleştirdi. Özellikle telefon şarjı veya internet erişimi olmayan kişilerin bu sistemden yararlanamaması tepkileri artırdı. Bu sistem aslında Çin için tamamen yeni değil.

2017’de Pekin’deki Temple of Heaven Park’ta yüz tanıma yöntemiyle sınırlı kağıt veren makineler test edilmişti. Yeni versiyonda ise yüz tanıma yerine QR kod tarama ve kısa reklam izleme zorunluluğu getirildi. Kamuoyunun büyük bir kısmı bu uygulamayı mahremiyet ihlali olarak değerlendirirken yetkililer sistemin israfı önlemek için gerekli olduğunu savunuyor. Uygulamanın ülke genelinde yayılıp yayılmayacağı ise henüz belirsiz.

Peki sizce bu uygulama Türkiye'ye gelirse ne olur? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...