Noter Satış Ücretlerinde Önemli Değişiklik: Artık Satış Fiyatına Göre Belirlenecek!

Araç alım satımlarında köklü bir değişiklik kapıda. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni yasa teklifiyle artık noter masrafları sabit olmayacak. Ücretler, aracın satış bedeline göre hesaplanacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Noter Ücreti Sistemi Nasıl Olacak?

Mevcut sistemde, araç ne kadar pahalı olursa olsun aynı noter ücreti ödeniyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu sabit yapı sona eriyor. Bundan sonra noter harçları satış bedeli üzerinden “nispi” yani oransal olarak alınacak. Kısacası aracın fiyatı yükseldikçe noter masrafı da artacak. Bu sistem, vergi adaletini sağlamak ve beyan edilen araç değerini gerçeğe yaklaştırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Yeni sistemin temel hedefi araç satışlarında gerçek değerlerin beyan edilmesini sağlamak. Uzun süredir birçok satışta, araç bedeli düşük gösterilerek vergiden kaçınılıyordu. Artık satış bedeline göre oransal ücret alınmasıyla bu durumun önüne geçilmesi planlanıyor. Böylece hem devletin vergi geliri korunacak hem de kayıt dışı işlemler azalacak.

Şu anki uygulamada, ikinci el araç satışlarında noter masrafı aracın fiyatından bağımsız şekilde belirleniyordu. 2023 yılı için bu ücret 932,65 TL olarak sabitlenmişti. Yeni düzenleme ile bu maktu sistem tamamen kaldırılıyor ve dinamik bir ücretlendirme dönemine geçiliyor. Noter ücretinin tam olarak hangi oranla belirleneceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Bu değişiklik ikinci el piyasasında hem fiyat şeffaflığını artıracak hem de araç değerlerinin gerçekçi şekilde beyan edilmesini zorunlu hale getirecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...