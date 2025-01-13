Bakan Işıkhan Açıkladı: Asgari Ücrete Ara Zam Olur Mu?

Bir programa konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılabilecek potansiyel bir zammın haberini verdi.

Aktardığına göre Temmuz ayı civarında asgari ücrete zam yapılabilir. Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz.

Yeni Asgari Ücret Oranı

2025 asgari ücret, %30 oranında artışla 22.104 TL'ye yükselmişti.

Temmuz ayında gelmesi beklenen ara zam için kesin bir oran verilmedi. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet kanatlarından toplam 15 kişinin bir araya gelmesiyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda her kurumdan toplam 5 temsilci bulunuyor.

Komisyon üyelerinden biri, bakanlık tarafından başkan olarak belirleniyor. Komisyonun toplanması için en az 10 kişinin bulunması gerekiyor. Ardından karar oy çokluğuyla alınıyor. Şayet oylar eşit olursa, başkan hangi kuruma mensupta o çoğunluk baz alınıyor.