Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni geçiş ücretlerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, köprü ve otoyol geçişlerinde dikkati çeken oranlarda artış yaşandı. İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni geçiş ücretleri.

2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Açıklandı

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri: 24 TL → 47 TL

Osmangazi Köprüsü: 399 TL → 795 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL → 80 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 419 TL → 795 TL

Ankara–Niğde Otoyolu: 295 TL → 590 TL

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 TL’den 47 TL’ye yükseltildi. Böylelikle 2025 için yüzde yüzde 96 oranında bir zam yapılmış oldu. Osmangazi Köprüsü için otomobil geçiş ücreti 399 TL’den 795 TL’ye çıkarıldı. Buradaki zam oranı ise yüzde 99’a yakın.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için geçiş ücreti 49 TL’den 80 TL’ye yükseltildi. Yaklaşık yüzde 63 oranında bir zamma karşılık gelen bu değişiklik, diğerleri arasında en az zamlanan köprü unvanını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nin almasını sağladı.

1915 Çanakkale Köprüsü için ücretler 419 TL’den 795 TL’ye çıkarıldı. Bu, yaklaşık yüzde 90 oranında bir zam demek. Ankara–Niğde Otoyolu için geçiş ücreti ise rekor bir zam ile 295 TL’den 590 TL’ye yükseltildi.