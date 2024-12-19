2025 Asgari Ücret Görüşmelerinde Sona Yaklaşılıyor: İşte TÜRK-İŞ'in Talep Ettiği Yeni Asgari Ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında yapılan asgari ücret belirleme toplantısının üçüncüsü de sona erdi. Asgari ücret için gelecek olan zam miktarı henüz belirlenmese de TÜRK-İŞ, 2025 asgari ücreti için bir teklifte bulundu.

2025 Asgari Ücret Teklifi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına 10 Aralık’ta başlamıştı. Taraflar ilk toplantıda görüşlerini dile getirdi.

Ardından ikinci toplantı 16 Aralık 2024'te gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri ele alındığı toplantıda bir uzlaşmaya varılamamıştı.

Bugün saat 11.30’da başlayan üçüncü toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve asgari ücret için teklif verildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, taleplerini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bu rakam, 2024’e göre %74 oranında bir artışı ifade ediyor.

Atalay, bu toplantının ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

29 bin 583 lira bizim talebimizdir. Asgari ücret artık bir geçim ücreti haline geldi. Hükümet ve işverenle birlikte bir karar alınması gerekiyor. 2024 yılı hem işçi hem işveren için zor bir yıldı. Yeni ücretin belirlenmesi sürecinde kamuoyunun beklentileri de dikkate alınmalı.

Komisyonun önümüzdeki günlerde yeniden toplanması ve nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? 2025 asgari ücret kaç TL olmalı? Yorumlarda buluşalım!