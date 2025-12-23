Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Bilgisayarlar
Yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. İşte listedeki laptoplar!
Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte teknoloji meraklılarının aklındaki en önemli sorulardan biri şu oldu: "asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar hangileri?" Günümüzde bilgisayar artık sadece bir lüks değil; eğitimden iş hayatına, günlük iletişimden eğlenceye kadar hayatın her alanında vazgeçilmez bir ihtiyaç.
Asgari ücret seviyesinde bütçe ayıran tüketiciler için piyasada farklı markaların sunduğu birçok model bulunuyor. Örneğin Huawei'nin Matebook D16 modeli şu anda 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü Intel Core i5 12450H işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarın ekranı 16 inç büyüklüğünde. Listenin tamamı şu şekilde:
Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Bilgisayarlar Listesi
- Casper Nirvana X600: 27.999 TL
- Huawei Matebook D16: 27.999 TL
- HP 250 G9: 27.999 TL
- Acer Extensa 15: 27.888 TL
- ASUS Expertbook: 27.999 TL
- Lenovo Ideapad 1: 27.999 TL
- Dell 3530: 27.999 TL
- Huawei Matebook D15: 27.999 TL
Casper Nirvana X600 Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 5-7430U
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 32 GB
- SSD: 1 TB
Huawei Matebook D16 Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 12450H
- Ekran Boyutu: 16 inç
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
HP 250 G9 Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5-1235U
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 16 GB
- SSD: 512 GB
Acer Extensa 15 Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7 1255U
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 16 GB
- SSD: 512 GB
ASUS Expertbook Özellikleri
- İşlemci: Intel Core I5-1334U
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
Lenovo Ideapad 1 Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 16 GB
- SSD: 512 GB
Dell 3530 Özellikleri
- İşlemci: Intel Core I5 1334U
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
Huawei Matebook D15 Özellikleri
- İşlemci: Intel Core I5 1135G7
- Ekran Boyutu: 15,6 inç
- RAM: 8 GB
- SSD: 512 GB
Huawei Matebook D15 gücünü Intel Core I5 1135G7 işlemcisinden alıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarın ekranı 15,6 inç büyüklüğünde. Bilgisayarda 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı bulunuyor.
