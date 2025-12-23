Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte teknoloji meraklılarının aklındaki en önemli sorulardan biri şu oldu: "asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar hangileri?" Günümüzde bilgisayar artık sadece bir lüks değil; eğitimden iş hayatına, günlük iletişimden eğlenceye kadar hayatın her alanında vazgeçilmez bir ihtiyaç.

Asgari ücret seviyesinde bütçe ayıran tüketiciler için piyasada farklı markaların sunduğu birçok model bulunuyor. Örneğin Huawei'nin Matebook D16 modeli şu anda 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü Intel Core i5 12450H işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarın ekranı 16 inç büyüklüğünde. Listenin tamamı şu şekilde:

Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Bilgisayarlar Listesi

Casper Nirvana X600 Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 5-7430U

Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 32 GB

SSD: 1 TB

Huawei Matebook D16 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 12450H

Ekran Boyutu: 16 inç

RAM: 8 GB

SSD: 512 GB

HP 250 G9 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5-1235U

Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 16 GB

SSD: 512 GB

Acer Extensa 15 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 1255U

Intel Core i7 1255U Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 16 GB

SSD: 512 GB

ASUS Expertbook Özellikleri

İşlemci: Intel Core I5-1334U

Intel Core I5-1334U Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 8 GB

SSD: 512 GB

Lenovo Ideapad 1 Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U

AMD Ryzen 7 5700U Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 16 GB

SSD: 512 GB

Dell 3530 Özellikleri

İşlemci: Intel Core I5 1334U

Intel Core I5 1334U Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 8 GB

SSD: 512 GB

Huawei Matebook D15 Özellikleri

İşlemci: Intel Core I5 1135G7

Intel Core I5 1135G7 Ekran Boyutu: 15,6 inç

RAM: 8 GB

SSD: 512 GB

Huawei Matebook D15 gücünü Intel Core I5 1135G7 işlemcisinden alıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarın ekranı 15,6 inç büyüklüğünde. Bilgisayarda 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı bulunuyor.

Bu rehberde asgari ücretle alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayar modelleri listesi hazırladık. Peki, sizce 28 bin TL'ye alınabilecek en iyi laptop modelleri hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.