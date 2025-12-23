Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Tabletler: iPad ve Dahası!
Yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi tabletler hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. İşte listedeki tablet modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Asgari ücretle alınabilecek en iyi tablet modellerini sıraladık.
- 28 bin TL altına alınabilecek iPad A16, Huawei Matepad 2025 12X ve Honor MagicPad 2 dahil pek çok model bulunuyor.
- Ayrıca Xiaom Pad Mini, iPad Mini ve Samsung Galaxy Tab S10 FE+ gibi modeller de mevcut.
Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber pek çok kişi, asgari ücretle alıanbilecek en iyi tabletler hangileri sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Tabletler artık yalnızca eğlence için değil; eğitimden iş hayatına, günlük iletişimden dijital içerik üretimine kadar pek çok alanda vazgeçilmez hâle geldi.
Asgari ücret seviyesinde bütçe ayıran kullanıcılar için piyasada farklı markaların sunduğu birçok model mevcut. Bu segmentte hem taşınabilirlik hem de fiyat performans dengesiyle öne çıkan seçenekler dikkat çekiyor. Listede uygun fiyata çok güçlü bir donanım sunan iPad A16 da bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:
Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Tabletler Listesi
- iPad A16: 17.409 TL
- Huawei Matepad 2025 12X: 26.999 TL
- Honor MagicPad 2: 27.499 TL
- Xiaomi Pad 7 Pro: 23.280 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+: 19.600 TL
- iPad Mini: 25.999 TL
- Lenovo Legion Tab: 23.898 TL
- Xiaomi Pad Mini: 18.999 TL
iPad A16 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 2360 piksel
- İşlemci: A16 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
Huawei Matepad 2025 12X Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel
- İşlemci: Kirin T92B
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 8 MP
Honor MagicPad 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,3 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 3000 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 9 MP
Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 32 MP
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 13,1 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel
- İşlemci: Exynos 1580
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 12 MP
iPad Mini Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,3 inç
- Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1488 x 2266 piksel
- İşlemci: Apple A17 Pro
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
Lenovo Legion Tab Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
Xiaomi Pad Mini Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1880 x 3008 piksel
- Yenileme Hızı: 165 Hz
- İşlemci: Dimensity 9400+
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
Tablet gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 165Hz yenileme hızı sunuyor.