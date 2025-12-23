Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Tabletler: iPad ve Dahası!

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber pek çok kişi, asgari ücretle alıanbilecek en iyi tabletler hangileri sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Tabletler artık yalnızca eğlence için değil; eğitimden iş hayatına, günlük iletişimden dijital içerik üretimine kadar pek çok alanda vazgeçilmez hâle geldi.

Asgari ücret seviyesinde bütçe ayıran kullanıcılar için piyasada farklı markaların sunduğu birçok model mevcut. Bu segmentte hem taşınabilirlik hem de fiyat performans dengesiyle öne çıkan seçenekler dikkat çekiyor. Listede uygun fiyata çok güçlü bir donanım sunan iPad A16 da bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Tabletler Listesi

iPad A16 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 2360 piksel

İşlemci: A16 Bionic

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Huawei Matepad 2025 12X Özellikleri

Ekran Boyutu: 12 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel

İşlemci: Kirin T92B

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Honor MagicPad 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,3 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 3000 piksel

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 9 MP

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 32 MP

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 13,1 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel

İşlemci: Exynos 1580

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 12 MP

iPad Mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,3 inç

Ekran Teknolojisi: Liquid Retina IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1488 x 2266 piksel

İşlemci: Apple A17 Pro

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Lenovo Legion Tab Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Xiaomi Pad Mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1880 x 3008 piksel

Yenileme Hızı: 165 Hz

İşlemci: Dimensity 9400+

RAM: 8 GB ve 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Tablet gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 165Hz yenileme hızı sunuyor.