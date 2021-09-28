HES Kodu Yerine Aşı Kartı Zorunluluğu mu Geliyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir adım atılabilir. Bu kapsamda alışveriş merkezi, lokanya ve kafe gibi mekanlara girişte HES kodu yerine aşı kartı zorunluluğunun gelebileceği ileri sürüldü. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Aşı Kartı Zorunluluğu Uygulanacak mı?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre gerçekleştirilen toplantılarda HES kodu zorunluluğu olan her yerde aşı kartının zorunlu hale getirilmesi istendi. Lokanta, kafe ve alışveriş merkezi dahil olmak üzere kapalı mekanlarda bu şartın uygulanması talep edildi.

Yabancı koronavirüs aşısı konusunda endişesi olan vatandaşlar için yerli aşı kampanyasının başlatılacağı ileri sürüldü. Yetkililer, "Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilere göre TURKOVAC isimli yerli COVID-19 aşısının üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kullanılması planlar arasında yer alıyor. Gerçekleştirilen bir çalışmada günde en fazla 300 bin aşı üretilebileceği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca üretim bantları için üç şirket ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun süreç tamamlandıktan sonra aşı numunelerini 14 gün boyunca inceleyeceği ifade edildi. Aşının acil kullanım onayı alması halinde seri üretime geçilecek. Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre yerli koronavirüs aşısı kasım ya da aralık itibarıyla kullanıma sunulabilir.

Gerçekleştirilen çalışmalarda TURKOVAC aşısının Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısından daha etkili olduğu gözlemlendi. Yerli aşının İngiltere'de ortaya çıkan Alfa varyantına karşı koruma sağladığı belirtildi. Söz konusu aşının Delta varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayıp sağlamadığını tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.

Yerli COVID-19 aşısının faz 3 çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Bu kapsamda dozun etkinliği ve iki aşı arasındaki etkinlik farkı gibi değerlendirmeler gerçekleştirildi. Aşının üçüncü faz çalışmalarına 18-55 yaş grubundaki gönüllüler katıldı.

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Salgının ne zaman biteceğine yönelik önemli bilgiler paylaşan Pfizer CEO'su Albert Bourla, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, aşı üretim kapasitelerinin artmasından ötürü salgının bir yıl içerisinde sona ereceğini düşündüğünü belirtmişti. Son altı ay içerisinde üretim kapasitelerinin arttığının altını çizen Bancel, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki bütün insanlara yetecek kadar dozun mevcut olacağını söylemişti.