Aşı Olmayanlar Potansiyel Varyant Fabrikası: Profesör Uyardı!

Bulaşıcı hastalık uzmanı Prof. Dr. William Schaffner, aşı olmayanlar ile ilgili endişe verici bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Schaffner, aşı olmayan kişilerin potansiyel varyant fabrikası haline gelebileceğini söyledi. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Aşı Olmayanların Vücudu Varyant Fabrikası Haline mi Geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Varderbilt Üniversitesinde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. William Schaffner, CNN'e aşılama ile ilgili bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Schaffner, yaptığı açıklamada, "Aşı olmayan insanlar potansiyel varyant fabrikaları" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Schaffner tarafından aktarılan bilgilere göre aşılanmamış insan sayısı ile virüsün yayılma hızı arasında bir ilişkin bulunuyor. Yani aşılanmamış insan sayısı ne kadar fazla ise virüsün çoğalması için o kadar fazla fırsat oluyor.

Yeni tip koronavirüs de dahil olmak üzere virüsler mutasyonlara dayanır ve bazı mutasyonlar virüse zarar verebilirken bazıları ise virüslere yardımcı olabilir. Örneğin bir mutasyon, virüsün daha bulaşıcı olmasına yardımcı olabilir. Virüs yayılamadığı takdirde mutasyona uğrayamıyor. Profesör tarafından aktarılan bilgilere göre aşılanmamış insanlar mutasyonun çoğalmaya devam etmesine olanak sağlıyor.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulunda mikrobiyolog ve immünolog olan Andrew Pekosz da konu ile ilgili açıklamada bulundu. Pekosz, yaptığı açıklamada, "Mutasyonların sayısı arttıkça virüsün yayılması da daha kolay hale geliyor. Artık daha hızlı yayılan virüsler var" şeklinde konuştu.

Şu anda pek çok tehlikeli varyant bulunuyor. Bu varyantlar arasında İngiltere'de ortaya çıkan Alpha, Güney Afrika'da tespit edilen Beta, Brezilya'da gün yüzüne çıkan Gamma ve Hindistan'da keşfedilen Delta yer alıyor. Bu varyantlar, vaka sayılarının çok yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıktı.

Halk sağlığı uzmanları, Delta varyantının oluşturduğu riskler konusunda aşılanmış kişiler için bile endişe duyuyor. Koronavirüs aşılarının varyantlara karşı etkili olduğu tespit edilmiş olsa da bazılarına karşı o kadar etkili olmayabilir. Örneğin iki doz BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan uzmanlar, özellikle aşılama oranlarının düşük olduğu ülkelerde varyantların vaka sayılarını çok hızlı bir şekilde yükseltebileceğinden endişe duyuyor. Ne kadar az insan aşılanırsa virüsün bir kişiden diğerine bulaşma şansı da o kadar artıyor.