Aşı Yaptırıp Koronavirüse Yakalananlarda En Sık Görülen Belirtiler

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aşı yaptırıp koronavirüse yakalananlarda en sık görülen semptomlara ışık tutuyor. Peki, COVID-19 aşısı yaptırdıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerde hangi belirtiler görülüyor? Gerçekleştirilen araştırma ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2 Doz Aşı Yaptırıp Koronavirüse Yakalananlarda Yaygın Görülen Semptomlar

Baş ağrısı

Burun akıntısı

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Koku kaybı

Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları sürerken salgın ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. AA'daki habere göre İngiltere'de yapılan bir araştırma ile birlikte aşı yaptırıp COVID-19'a yakalanan kişilerde en sık görülen semptomlar belli oldu.

Araştırma kapsamında katılımcılar, tek doz aşı olanlar, çift doz aşı olanlar ve aşı olmayanlar olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tek doz aşı olduktan sonra koronavirüs bulaşan kişilerde en yaygın görülen semptomlar arasında baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük yer aldı.

Çift doz aşı yaptırdıktan sonra COVID-19'a yakalanan kişilerde en sık görülen belirtiler arasında baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı bulunuyor.

Aşı olmadan hastalığa yakalanan kişilerde ise boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürüğün en sık görülen semptomlar arasında yer aldığı açıklandı. Yapılan çalışma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara kıyasla koronavirüse yakalanma riskini azalttığını gözler önüne serdi.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde bu zamana kadar toplam yapılan aşı sayısı 56 milyon 749 bin 641'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 356 bin 080 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 16 milyon 674 bin 541'e yükseldi.

COVID-19 Saç Dökülmesine Neden Olur mu?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, hastanede gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Doç. Dr. Kutlubay, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Amacımız çalışmayı dünya çapında bir dergide yayınlamak. İlk veriler elimize gelmeye başladı. Burada görüyoruz ki koronavirüs geçirenlerin yüzde 25 ila 30'unda az ya da çok miktarda saç dökülmesi görülüyor. Saç dökülmesi sorunuyla hastalar bize başvuruyor" sözlerini kullandı.