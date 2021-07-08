Koronavirüs Saç Dökülmesine Neden Olur mu?

Koronavirüs saç dökülmesi sorununa sebep olabilir mi? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan bir araştırma, merak edilen soruyu yanıtladı. Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Saç Dökülmesi Sorununa Neden Olur mu Sorusuna Yanıt!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, hastanede gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu.

Yurt dışında COVID-19'un saç dökülmesine yol açıp açmadığını ele alan dar kapsamlı, hasta sayısı az olan çalışmalar olduğunu ifade eden Doç Dr. Kutlubay, DHA'ya yaptığı açıklamada, o yayınlara bakıldığında koronavirüs geçirenlerin yüzde 25'inde saç dökülmesi görüldüğünün belirtildiğini söyledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde koronavirüs geçiren yaklaşık 1000'in üzerinde hastanın tarandığını belirten Doç. Dr. Kutlubay, çalışmanın hala devam ettiğini ve şu anda yayın aşamasına gelmediğini ifade etti.

Doç. Dr. Kutlubay, "Amacımız çalışmayı dünya çapında bir dergide yayınlamak. İlk veriler elimize gelmeye başladı. Burada görüyoruz ki koronavirüs geçirenlerin yüzde 25 ila 30'unda az ya da çok miktarda saç dökülmesi görülüyor. Saç dökülmesi sorunuyla hastalar bize başvuruyor" sözlerini kullandı.

Koronavirüs ilk zamanlarında bu kadar fazla saç dökülmesinin yaşanmadığını ifade eden Doç. Dr. Kutlubay, "Son 6-8 ay içerisinde koronavirüs geçiren kişilerde özellikle 2 ay sonra saç dökülmesinde artış, yoğun saç dökülmesi görülmeye başladı" diye konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu da koronavirüs hastalığının vücut direncinin düşürmesi, vücudu baskılamasından dolayı meydana gelen bir dökülme. Bu dökülme ortalama 3 ay, bazılarında ise 4 ay devam edebilir. O sırada yoğun miktarda saç dökülüyor. Günde 200-300 tel saç dökülebiliyor. Bu fizyolojik bir süreç ve hastalıktan sonraki 6 ve 7'nci aya kadar sürüyor. Ortalama 8'inci aydan sonra dökülen saçlar çıkmaya başlıyor."

Saç Dökülmesinin Nedenleri

Psikolojik sebepler

Stres

Üzüntü

Evham

Kansızlık

Demir eksikliği

Vitamin eksiklikleri

Guatr problemleri

Endokrin problemleri

Böbrek üstü bezi sorunları

Yumurtalık kistleri

Genetik faktör

Saç dökülmesinin nedenlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Genetik faktör tek sebep değil psikolojik sebepler, stres, üzüntü, evham bunlar da saç dökülmesine yol açıyor. Kansızlık, demir eksikliği, vitamin eksiklikleri, guatr problemleri endokrin problemler böbrek üstü bezi sorunları yumurtalık kistleri durumunda da dökülme karşımıza çıkabiliyor" şeklinde konuştu.