İstediğiniz Yerde Askerlik Yapabileceksiniz! Tek Şartı Var

Askerlik yeri belirleme süreci için büyük değişiklik kapıda olabilir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik için büyük bir düzenlemenin sinyalini verdi. Yeni üzerinde çalışmaya başlanan bu düzenlemeye göre belirli koşulları karşılayan çocuklar, askerlik görevini hangi ilde yapacağını seçme imkânına sahip olacak.

Askerlik Yeri İçin Seçim İmkânı Sunulacak

NTV'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen içinde yürütülen kapsamlı çalışma, zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecek kişilerin ailelerinden kopmadan görevlerini yapmalarının sağlanması amaçlanıyor. Henüz tamamlanmayan çalışma, askerlik yeri için bazı ailelerin çocuklarına seçim fırsatı sağlayacak.

Hazırlanan taslak aşamasındaki önerinin en dikkat çekici kısmını çok çocuklu ailelere tanınacak olan yer seçimi ayrıcalığı oluşturuyor. Üç çocuklu bir ailenin bir çocuğuna, dört ya da daha fazla çocuklu ailelerin ise iki çocuğuna askerlik görevini yerine getireceği birliği veya şehri seçme hakkı tanınması planlanıyor.

Bu düzenleme hayata geçtikten sonra kura ile belirlenen görev yerlerinde kriterleri karşılayan yükümlü askerler için gönüllülük ve tercih esasına göre esnetmeye gidilebilecek. Bu düzenleme şu anda tamamlanmış değil, daha çok geliştirilme sürecinde görüş ve öneri paketi niteliği taşıyor. İlerleyen süreçte paylaşılması beklenen taslağın gerekli hukuki düzenlemelerden sonra yürürlüğe girmesi ve hemen ardından askere alım sürecinin ilk aşamalarından olan yer belirleme aşamasının yenilenmesi bekleniyor.

Bu düzenleme özellikle gençlerin ve ailelerin üzerinde oluşan gerek maddi gerek manevi yükü hafifletecek gibi görünüyor. Bu arada söz konusu uygulamanın sadece askerlik yeri tercihine odaklandığını belirtmek gerekiyor. Askerlik süresinde herhangi bir kısalma ve benzeri şeyler söz konusu olmayacak.