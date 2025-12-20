Bu Hız Canavarını Alanlara Şirketin Anahtarı Veriliyor

Şimdiye kadar özel seri olarak nitelendirilen otomobillere çok fazla rastlamış olabilirsiniz ancak bu seferki size diğerlerini unutturacak. Hiper otomobil devi Rimac sadece 10 adet üreteceği Nevera R'nin özel sürümünü tanıttı. Bu aracı satın alacak olan kişiler, sadece bir hız canavarına sahip olmakla kalmayacak, şirketin kapıları da kendilerine sonuna kadar açılacak.

Rimac Nevera R Founder's Edition Tanıtıldı

Rimac'in hâlihazırda mevcut güçlü otomobili Nevera R'nin "en özel" versiyonu duyuruldu. Şirketin kurucusu Mate Rimac, bu arabanın sadece 10 kişide olacağını ve bu kişilerin şirketin bugünlere geleceğine inanan vizyoner kişilerden oluştuğunu belirtti. Açıklamaya göre bu 10 kişi eşi benzerine az rastlanan türden ayrıcalıklar elde edecek.

Bu özel serinin sahipleri, otomobilin yanı sıra dünyanın en prestijli otomotiv tesislerinden Bugatti Rimac'in kapılarını kendilerine açan özel bir şirket kartına sahip olacak. Bu kart, sıradan bir müşteri kartından ziyade sahibine fabrika ve yönetim merkezine doğrudan erişme imkânı sunacak.

Ayrıcalıklar sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Bu 10 şanslı isim bizzat şirketin kurucusu olan Mate Rimac ve üst yönetim ekibi ile aynı masada oturacak, şirketin gelecekte alacağı stratejik kararlarda söz sahibi hâle gelecekler. Hatta gelecek modellerin tasarım süreçlerinde otomobilin nasıl geliştirileceğine fikirleriyle katkıda bulunabilecekler.

Founder's Club üyeleri, yeni ürünleri en ön sıralarda incelerken Rimac'in dünya rekoru denemelerini de saha kenarından yerinde ve canlı bir şekilde izleme ayrıcalığına erişecekler. Müşteriler, Mate Rimac ve tasarım şefi Frank Heyl ile bizat masaya oturup aracın renklerini, malzemelerinizi ve benzeri ayrıntıları seçecek.

Araç tamamlandıktan sonra aracın teslimatı bizzat Mate Rimac tarafından yapılacak. Rimac'in özel ekibi, Mate ile beraber sürücüye bu hız canavarını nasıl süreceği konusunda özel eğitim de verecek. 2.107 beygirlik Rimac Nevera R, 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,66 saniye gibi çok kısa bir sürede çıkıyor. Dünyanın en hızlı arabaları arasında yer alan Rimac Nevera R ayrıca 431,6 km/s maksimum hıza da kadar ulaşabiliyor.