Ubisoft'tan İlginç Assassin's Creed: Shadows İtirafı: Çok Anime İzledik Diye Öyle

Ubisoft, flashback'ler yordamıyla anlatımını güçlendirdiği Asssasin's Creed: Shadows oyunuyla büyük bir başarı elde etti. Oyun rekorlar kırdı ve 2 milyon kopya satarak diğer yapımlarını geride bıraktı. Japon kültürüne ve sinemasına bolca gönderme yapılan oyun aslında Ghost of Tsushima'ın izinden gidiyordu—en azından açık dünya konusundaki ilhamlar bu yöndeydi.

Oyunda ana karakterler Naoe ve Yasuke'nin geçmişlerine dair birçok sahne bulunuyor. Ubisoft, geçmişe yönelik sahneleri çoğalttığını açıklarken bu konuda ilginç bir itirafta da bulundu: Animelerden esinlenmişler.

Başlangıçta Yasuke Yokmuş

Assassin's Creed: Shadows bildiğiniz gibi iki ana karakterin perspektifiyle bir oyun deneyimi sunuyor. Ancak söylenenlere göre başlangıçta Yasuke diye bir karakter hiç düşünülmemiş.

Ubisoft başlangıçta Naoe'yi tek başına bir shinobi olarak tasarlamıştı ancak samuray kültürünü de oyuna dahil etmek istedikleri için Yasuke'yi eklemeye karar vermişler. Böylelikle Naoe'nin ninja yeteneklerini kaybetmeden, Yasuke'nin de savaşçı yönünü ortaya koyan bir denge oluşturmayı başarabilmişler.

Ubisoft'un hikaye anlatımı tarzı yönetmen Jonathan Dumont'un söylediği üzere "Çok fazla anime izlemekten geliyor." Japon animelerindeki karakterlerin geçmişini göstermek ustalıklı bir iş. Anime dünyasında sıkça kullanılan bu anlatım tekniği, karakterlerin motivasyonlarını ve geçmişte yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde sunarak hikâyeye derinlik katıyor.

Peki bu oyuna nasıl bir faydası olmuş?

Oyunun Dengesine Direkt Olarak Etki Etti

Naoe'nin hikayesinde memleketinde yaşadıklarını hatırlarken, Yasuke'nin sahneleri onun Japonya'ya gelmeden önceki hayatına ışık tutuyor. Bu anlatım tarzı sadece hikaye anlatımını zenginleştirmek için değil, aynı zamanda oyunun temposunu dengelemek için de kullanılmış. Dumont, Assassin's Creed Shadows'un aksiyon odaklı temposunun arasında, flashback sahneleriyle karakterlerin geçmişine dair daha yavaş ama etkileyici anlatılar sunmayı amaçladıklarını söylüyor.

Oyunun hikayesi ve anlatım tarzına gelen yorumlara bakılınca Ubisoft'un anime izleyerek isabetli bir vuruş yaptıklarını söylemek pek de yanlış olmaz. Sadece Japon kültürüne ve tarihine göndermelerle değil, aynı zamanda anime ve sinema dünyasına da ışık tutmayı başaran bir yapım olarak öne çıkıyor.