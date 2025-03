Ubisoft Şükür Namazı Kılsa Yeri, Assassin's Creed: Shadows Geleceğini Kurtardı

Ubisoft'un varlığını sürdürebilmesi için oynadığı son koz, Assassin's Creed: Shadows, şirkete istediğini vermiş gibi duruyor. Zira çıktığı ilk günden itibaren 1 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza atmalarına zemin hazırladı. Son dönemlerde başarısız projelerle gündeme gelen Ubisoft için yeni bir dönem başlıyor.

Şirketin X (eski Twitter) üzerindeki resmi hesabından yaptığı paylaşıma göre oyun bir milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Serinin bir önceki oyunu Assassin's Creed: Odyssey bu rakamın oldukça altında kalmıştı. Shadows ise son oyunu ikiye katlamayı başardı.

Hatırlanacağı üzere oyun daha piyasaya çıkmadan önce sızdırılmış, pek çok kişi oyunu deneyimleme fırsatı edinmişti. Bazı içerik üreticileri oyunun hikaye anlatımında çok başarılı olmadığını savunsa da Shadows eleştirmenlerdent am not almayı başardı.

Oyun 10 üzerinden 9 puan alarak dikkatleri üzerinde topladı. Shadows sadece aşina olduğumuz Assassin's Creed deneyiminde değil, RPG unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlamasıyla da takdir ediliyor.

It's not even 4PM here in Canada and Assassin's Creed Shadows has already passed 1 million players!



Thank YOU from the bottom of our hearts for joining this adventure in Feudal Japan. We are beyond excited to start this journey with you! 💝 pic.twitter.com/1cqwABrQfN