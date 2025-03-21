Ubisoft Şükür Namazı Kılsa Yeri, Assassin's Creed: Shadows Geleceğini Kurtardı

Zor günler geçiren ve başarısızlıklarla anılan Ubisoft, son oyunu Assassin's Creed: Shadows ile eski ünlü günlerine tekrar kavuşuyor diyebiliriz.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Ubisoft'un varlığını sürdürebilmesi için oynadığı son koz, Assassin's Creed: Shadows, şirkete istediğini vermiş gibi duruyor. Zira çıktığı ilk günden itibaren 1 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza atmalarına zemin hazırladı. Son dönemlerde başarısız projelerle gündeme gelen Ubisoft için yeni bir dönem başlıyor.

Şirketin X (eski Twitter) üzerindeki resmi hesabından yaptığı paylaşıma göre oyun bir milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Serinin bir önceki oyunu Assassin's Creed: Odyssey bu rakamın oldukça altında kalmıştı. Shadows ise son oyunu ikiye katlamayı başardı.

Oyun Çıkmadan Yorumlar Acımasızca Geldi

Hatırlanacağı üzere oyun daha piyasaya çıkmadan önce sızdırılmış, pek çok kişi oyunu deneyimleme fırsatı edinmişti. Bazı içerik üreticileri oyunun hikaye anlatımında çok başarılı olmadığını savunsa da Shadows eleştirmenlerdent am not almayı başardı.

Oyun 10 üzerinden 9 puan alarak dikkatleri üzerinde topladı. Shadows sadece aşina olduğumuz Assassin's Creed deneyiminde değil, RPG unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlamasıyla da takdir ediliyor.

Hangi Platformlarda Erişilebilir?

Shadows eski ve yeni Assassin's Creed oyunlarının en iyi yanlarını birleştiriyor. Oynanış mekanikleri, düşmanlarla olan etkileşim ve Japonya temalı açık dünya tasarımı büyük beğeni topladı.

Oyun şu an PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oynanabilir durumda. Dilerseniz siz de bu macera dolu yolculuğu deneyimleyebilirsiniz.

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