Heyecan Dorukta! Assassin's Creed Black Flag Remake İçin Duyuru Çok Yakın

Görünüşe göre uzun zamandır merakla beklediğimiz Assassin's Creed Black Flag Remake için duyuru, hayli yakın zamanda gerçekleşecek. En azından The Game Awards öncesi PEGI derecelendirmesi bunun bir işareti olarak sayılabilir. Detaylar haberimizde.

Assassin's Creed Black Flag Resynced'in PEGI Tarafından Derecelendirilmesi Heyecanlandırdı

Geçtiğimiz yıllarda Ubisoft tarafından yapılan açıklamalar ile yeniden yapım Assassin’s Creed oyunlarının yolda olduğunu resmi olarak öğrenmiştik. Bunun öncesinde de Assassin’s Creed Black Flag Remake iddiaları ortalıkta dolaşır iken, söz konusu açıklama ile bir nevi teyit edildiği düşünülmüştü. Yaşanan sızıntılar ile Codename Obsidian adıyla geliştirildiği yönünde ile bilgiler gündeme geliyor olsa da, şimdiye kadar somut bir şeyler görmemiz mümkün olmamıştı. Ancak görünüşe göre bombanın patlamasına fazla bir zaman kalmadı.

Yakın bir zaman önce PEGI tarafından yapılan derecelendirme ile yeniden yapım, Assassin's Creed Black Flag Resynced adıyla sonunda ortaya çıktı. Herhangi bir platform bilgisi olmasa da, varlığını ilk kez görmek kesinlikle büyük heyecan oldu. Bu aynı zamanda da resmi duyurunun elinin kulağında olduğu, The Game Awards şovu sırasında gerçekleşebileceği anlamını taşıyor.

Assassin's Creed Black Flag Resynced is now showing on the PEGI website. Truly the worst kept secret in gaming right now. ANNOUNCEMENT IMMINENT!



Credit to @CorkbenYT for finding this pic.twitter.com/aaAb6dBqeS — The Hidden One (@TheHiddenOneAC) December 9, 2025

Şimdilik Ubisoft'tan konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil, ama yıl içerisinde çıkan oyunların ödüllendirileceği gecenin öncesinde kısa bir tanıtım fragmanı veya benzeri bir şey görebiliriz. En azından, nihayet resmiyete dönüşmesini bekleyebiliriz. Elbette Fransız yayıncının oyunu The Game Awards şovu sırasında duyurmak gibi bir planı varsa.

Geçtiğimiz günlerde seri ile ilgili sızdırdığı bilgiler ile ünlenmiş olan j0nathan tarafından paylaşılan yeni bilgilere ile yeniden yapımın Assassin's Creed Shadows benzeri hava koşullarına sahip olacağı söylenmişti. Yükleme ekranlarının da kaldırılmasının yanı sıra, revizyondan geçirilmiş menüler ve orijinaline göre daha detaylı ve daha fazla aktivitenin olduğu bir harita da bizleri beklediği ifade edilmişti.

Eylül ayında ise Jeux Vidéo Magazine tarafından paylaşılan bilgiler ile Edward Kenway ile atıldığımız korsan hikayesine daha fazla odaklanılacağının bilgisi aktarılmıştı. Modern zamandaki bölümler bütünüyle kaldırılacak iken, oynanışın ise mitolojik üçlemedeki gibi rol yapma oyunu tabanlı hale getirileceği de söylenmişti. Yani klasik sinematik savaş mekaniklerinin yerini seviye atlama, ekipman geliştirme ve diyalog seçeneklerine bırakabileceği anlamına geliyor.