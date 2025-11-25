Assassin's Creed Shadows İçin Beklenmeyen Bir İş Birliği Geliyor

Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Assassin's Creed Shadows için sürpriz bir iş birliği duyuruldu ve bugün itibarıyla başlayacak. Dead by Daylight sonrası, oyunun bir diğer iş birliği olacak ve yaklaşık bir ay kadar sürecek. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Attack on Titan, Assassin's Creed Shadows ile Feodal Japonya'ya Geliyor

Bugün itibarıyla başlayacak olan iş birliği, 22 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Bizi Yamashiro bölgesine götürecek yeni bir hikaye görevine göre gizemli bir grup, bir Titan-Shifter kaçıracaklar. Kurtarma girişimi başarısızlık ile sonuçlanınca hayatta kalmayı başaran son kişi, Naoe ve Yasuke ikilisinden yardım isteyecek.

Görev sırasında sığınaklar için bir heykel ve özel bayraklar kazanabilmek mümkün olacak. Tamamlanması karşılığında ise Naoe tarafından kullanılacak özel bir silah oyuncuları bekleyecek iken, içeriğinde Attack on Titan evreni temalı içeriklerin bulunduğu bir içerik paketi de duyuruldu. Görev sırasında ayrıca Yasuke karakteri ile oynayabilmeye de olanak tanınacak. Verilen bilgilerde, her iki karakter ile de oynayabilmenin etkinliğin koşullarından bir tanesi olduğu söyleniyor.

Assassin's Creed serisi aslında iş birliklerine yabancı bir seri değil. İlk olarak 2010 yılında Assassin's Creed Brotherhood için Metal Gear Solid 4, Origins için 2017 yılında Final Fantasy ve Valhalla için de Destiny 2 ve Monster Hunter içerikleri ile karşılaşmıştık. Assassin's Creed Shadows da bu geleneği Dead by Daylight sonrasındaki Attack on Titan ile devam ettirecek.

Bu yeni iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için de sürpriz oldu mu? Daha başka ne tür iş birlikleri bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.