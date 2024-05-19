Assassin’s Creed Shadows ile Feodal Japonya'ya yolculuk yapmaya hazır olun. Japonya’nın tarihini keşfedin ve aydınlığa hizmet eden suikastçileri tanıyın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir açık dünya aksiyon-macera oyunu olan Assassin’s Creed Shadows 15 Kasım 2024'te piyasaya sürülecek. Çok uzun bir zamandır Assassin’s Creed serisinin Japonya’da geçecek oyunu bekleniyordu. Yapımcı firma bunun gerçekleşeceğini söylemişti ancak detay vermekten kaçınıyordu.

Assassin’s Creed Shadows tartışma yaratan bir fragman ile duyuruldu. Birbirine bağlı iki ana karakterin hikayesini deneyimleyeceğimiz bu oyunda yetenekli bir shinobi olan Naoe ve tarihi bir figür olan güçlü Afrikalı samuray Yasuke’yi kontrol edeceğiz. Japonya'nın birleştirilmesi sürecinde Oda Nobunaga'nın yönetiminde kendi kaderimizi keşfedeceğiz.

Naoe, sessiz ve gizli bir suikastçı olarak hızlı hareket ederken, Yasuke güçlü vuruşlarıyla düşmanlarını alt eden bir samuray olarak öne çıkıyor​. Assassin’s Creed Shadows eski ve yeni oyun mekaniklerinin dengeli bir karışımını sunacak. Karakterler arasında geçiş yaparak görevleri farklı şekillerde tamamlayabileceğiz. Bu da oynanışı çok daha çeşitli hale getirecek. İki karakterin de benzersiz yeteneklerini kullanabileceğimiz bu yapım bizlere sağlam bir oynanış sunacak gibi gözüküyor.

Assassin’s Creed Shadows İndir

Assassin’s Creed Shadows indirilmeye 15 Kasım 2024 tarihinde açılacak. Bir sonraki Assassin’s Creed oyunu için artık daha fazla beklememize gerek yok.

Assassin’s Creed Shadows Sistem Gereksinimleri