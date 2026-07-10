İki Efsane Call of Duty Oyunu, PlayStation'a Geldi! PS Plus İndirimi Var

Hatırlayacak olursanız geçen ayın sonuna doğru Call of Duty: Black Ops ve Call of Duty: Black Ops 2'nin PlayStation (PS) mağazasına geleceği ve PS5 kullanıcıları ile buluşturulacağı açıklanmıştı. Oyun an itibarıyla mağazadaki yerini aldı. Bununla birlikte her iki yapımın da PlayStation fiyatları belli oldu.

Call of Duty: Black Ops 1 ve 2'nin PlayStation Fiyatı Ne Kadar?

Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin PlayStation fiyatı, 1.600 TL olarak belirlendi ama bu, her iki oyuna da aynı fiyata sahip olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun sebebi, oyunların ayrı ayrı satılması. Yani bu tutarı ikisi için değil, her biri için ödemeniz gerekiyor.

Bu arada PlayStation Plus abonelerine özel indirim olduğunu belirtelim. Hangi oyunu oynamak istiyor olursanız olun, PS Plus aboneliğiniz varsa fiyatı 800 TL'ye düşüyor. PS Plus abonelerine bunun haricinde bir avantaj sağlanmıyor. Bu oyunları oynamak için her iki oyun için de ayrı ayrı ödeme yapmaya ihtiyacınız var.

CoD: Black Ops Oyunlarının PS Versiyonu İçin Yenilik Var mı?

PlayStation mağazasına eklenen ve PlayStation 5 kullanıcılarının erişimine açılan Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2 için hiçbir yenilik yok. Geliştirici Treyarch, oyunları ilk piyasaya sürüldüğü dönemdeki hâliyle bıraktı. Sadece yeni nesil konsolların donanım gücünden kaynaklanan bir performans avantajı bulunuyor, hepsi bu kadar.

Bu arada çapraz platform desteğinin olmadığının da ayrıca altını çizelim. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümleri birbirinden tamamen bağımsız. Bilmeyenler için çapraz platform desteği, bir oyunun platform fark etmeksizin tüm oyuncular tarafından aynı anda bir arada oynanmasını mümkün kılan bir özellik. Black Ops oyunları için böyle bir destek sunulmaması nedeniyle oyuncular sadece kendi platformundaki oyuncularla oynamak zorunda kalacak.

Call of Duty: Black Ops Nasıl Bir Oyun?

Savaş oyunları arasında yer alan Call of Duty: Black Ops, birinci şahıs bakış açısı ile oynanıyor. Aksiyon seviyesini sürekli yüksek tutan oyun, Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Bu atmosferi de bir hayli başarılı şekilde yansıtan oyunda Frank Woods, Alex Mason ve Viktor Reznov dâhil pek çok karakter yer alıyor.

Oyunun en iyi yanlarından biri, hikâye modunun yanı sıra bir zombi modu içermesi. Bu da hikâyeden sonra biraz eğlenmek isteyenler için oldukça büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu arada oyunun Steam'deki son incelemelerinin "çok olumlu" olduğunu belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 2 Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Black Ops 2, şüphesiz ki bu serinin en çok sevilen oyunlarından biri. Bu oyunda iki dönem bulunuyor. Soğuk Savaş döneminde Alex Mason karakterini yönetirken 2025 yılındaki siber ve drone savaşlarında ise David Mason karakterini kontrol ediyoruz. Bu da oynanışı oldukça çeşitlendiriyor.

Oyunda verdiğimiz kararlar, hikâyenin ne yönde seyredeceği üzerinde büyük rol oynuyor. Oyunun sonunu etkileyen kararlar aldığınız yapımları beğeniyorsanız muhtemelen Black Ops 2'yi oynamaktan da büyük keyif alacaksınızdır. Black Ops oyunu gibi Black Ops 2'nin de Steam'de çok olumlu derecelendirmeye sahip olduğunu not düşelim.

Editörün Yorumu

Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2 oyunlarını çok severek oynadım. Benim gibi aksiyon ağırlıklı oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız her ikisinin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Elbette ikisi ayrı ayrı satılmasa ve çapraz platform desteği olsa daha güzel olabilirdi ama ne yazık ki bu imkânlara sahip değiliz.