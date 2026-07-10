Volkswagen'de İşler Yolunda Gitmiyor: Model Sayısı Yarıya Düşecek!

Volkswagen'in 4 fabrikayı kapatacağı ve 100 bin işçinin görevine son vereceği konusunda çıkan haberlerin ardından şirket tarafından bir haber daha geldi. Son dönemde işlerin yolunda gitmediği konuşulan Volkswagen, model gamında da daralmaya gitmeye karar verdi. Artan maliyetler ve Çinli markaların piyasayı ele geçirmeye başlamasının ardından Volkswagen iş modelinde değişikliğe gidiyor.

Volkwagen Model Sayısını Düşürüyor Mu?

Aran maliyetler, elektrikli otomobile geçiş süreci ve Çinli markalar nedeniyle 2021 ve 2025 yılları arasında Volkswagen'in kârlılığı yüzde 50 oranında azaldı. Alman üretici bu durumu düzeltmek için yeni bir iş modeline gitmeye hazırlanıyor. Şirket, perşembe günü düzenlenen denetim kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre şirken bundan böyle kârlılığı yüksek segmentlere odaklanacak. Oldukça geniş bir model yelpazesine sahip olan marka, ilerleyen dönemde model sayısını da yarıya düşürmeyi planlıyor. Şirketin yıllık otomobil üretim kapasitesi de 10 milyondan 9 milyona düşürülecek.

Volkswagen CEO'su Olive Blume konu hakkında yaptığı açıklamada "Küresel durum son iki ayda kötüleşmeye devam etti. Bu yüzden şimdi harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Volkswagen'in maliyet kısma politikası kapsamında Hannover, Emden, Zwickau ve Audi'nin Neckarsulm tesislerini 2030 yılına kadar kapatması bekleniyor. Şirket bu süreçte 100 bin işçinin görevine de son verecek.

Volkswagen Hangi Modellerin Üretimini Durduracak?

Volkswagen yeni düzenleme kapsamında hâlihazırda Touareg ve Touran modellerini üretimden kaldırmış durumda. Bunun yanı sıra üstü açık Volkswagen T-Roc da artık üretim bantlarına veda edecek. Bu modellere ilerleyen dönemde beklentinin altında kalan diğer araçların da eklenmesi bekleniyor.

Son dönemde ciddi mali sıkıntılar yaşayan ve kârı yüzde 99 düşen Porsche'de de bazı modeller üretime veda edecek. Bunlar arasında ilk model ise içten yanmalı motora sahip Macan olacak. Şirket ayrıca Bugatti hisselerini de Rimac'a devretmiş durumda. Yani artık Volkswagen Grubu artık Bugatti üzerinde söz sahibi değil.

Audi cephesinde de işler pek yolunda gitmiyor. Alman üretici son yıllarda TT ve Q8 e-tron gibi modelleri üretimden kaldırmıştı. Bu modellerin yeni nesline yönelik de henüz olumlu bir açıklama yapılmış değil. Seat ve Skoda cephesinde de model sayılarının önemli oranda azalması bekleniyor.

Volkswagen'in öne çıkan bir diğer özelliği ise farklı çeşitteki donanım paketleri ve geniş opsiyon listesiydi. Şirket yeni yapılanma ile birlikte donanım ve opisyon listesinde de yüzde 75 azalmaya gidecek. Bu da Volkswagen'den artık geniş opsiyon listeleri göremeyeceğimiz anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Volkswagen'de işler hiç yolunda gitmiyor gibi görünüyor. Son 30 yılın belki de en dikkat çeken markası olan şirketin altın günleri artık geride kalmaya başlıyor. Alman üretici bu durumu tersine çevirmek için ise radikal kararlar almış durumda. Henüz resmi olarak netleşmese de 4 fabrikanın kapatılması ve 100 bin işçinin görevine son verilmesi oldukça kritik bir karar.

Alman üreticinin acilen maliyetlerini azaltması ve bunu yaparken önceki dönemdeki gibi sağlam ve güvenilir otomobiller üretmeye devam etmesi gerekiyor. Maliyetleri kısarken model kalitesini artırmak ise marka için oldukça büyük bir zorluk olacaktır. Daha az ama çok daha kaliteli ürünler Volkswagen için tek çıkış kapısı olduğunu söyleyebilirim.