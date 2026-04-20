Efsane Assassin's Creed Oyunu Geri Dönüyor: Ubisoft Resmi Tanıtımı Duyurdu

Assassin's Creed Black Flag Resynced, uzun zamandır dillerdeydi. Uzun bir zamana yayılan gelişmeleri ile ha geldi ha gelecek dedirten yeniden yapım, beklenen günün geleceğini yaşanan gelişmeler ile sık sık açık etmişti. Ubisoft ise en sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı ve hepimiz rahat ettik diyebiliriz. Çünkü, en kötü saklanan sır olma konusunda kendisine bayağı sağlam bir yer edinmişti. Resmi tanıtım ise bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

Assassin's Creed Black Flag Resynced ile Ne Zaman Tanışacağız?

Yakın bir zaman önce ise Ubisoft, Assassin's Creed sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu rapora resmiyet kazandırdı. Evet, Assassin's Creed Black Flag Resynced'in tanıtım tarihi 23 Nisan 2026 Perşembe günü olarak duyuruldu. TSİ 19:00 sıralarında başlayacak olan canlı yayın ile bizi nasıl bir yeniden yapımın beklediğini öğrenmiş olacağız.

We know you know, but how about we tell you some more now? Tune in for Assassin's Creed Black Flag Resynced's Worldwide Reveal Showcase on April 23rd at 4PM UTC - 6PM CEST - 9AM PDT. https://t.co/9goc3LsZhF pic.twitter.com/mCzZnOEHrB — Ubisoft (@Ubisoft) April 20, 2026

Şu an için sunumun içeriği konusunda bir bilgi bulunmuyor, ama ilk oynanış gösterimine ek olarak, çıkış platformları ve tarihi gibi bilgilere ışık tutulabilir. Bu noktada ufak bir hatırlatma yapmak gerekir ise, basın ve içerik üreticileri için yapılan sunumda oyunun 9 Temmuz 2026 tarihinde oyuncular ile buluşacağının bilgisi verilmişti. Dahası ise bir rol yapma oyunu olmayıp, karakter odaklı bir ilerleyişe sahip olacağı da belirtilmişti.

Tom Henderson tarafından aktarılmış olan ek bilgilerde, gemimize evcil hayvan alabileceğimiz, detaylı su altı keşfinin olacağı ve ek içeriklerin ve hikaye güncellemesinin de gelişmiş Assassin's Creed motoru ile geliştirilen yeniden yapıma dahil edileceği belirtilmişti.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Sızıntıları ve Söylentileri Uzun Zamana Yayılıyor

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekir ise yeniden yapım Assassin's Creed IV: Black Flag, yeni Edward Kenway aksiyon figürü, oynanış detayları ve çıkış tarihi aralığı dahil, iddia, sızıntı ve söylenti silsilesi ile oldukça uzun zamana yayılarak sık sık karşımıza çıkmıştı. Bu süreçte Ubisoft tarafından Youtube kanalına yüklenen oyunun şarkıları ve Amazon listelemesinde ortaya çıkan sanat kitabı ve çok daha fazlası da beklenen duyurunun zamanının yaklaştığına dair güçlü kanıtlar sunmuştu.

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Tom Henderson, beklenen tanıtımın bu hafta içerisinde gerçekleştirileceğini söylemişti. Başlangıçta geçtiğimiz hafta için planlanan tanıtımın bu haftaya kaydırıldığını, ama aynı zamanda da basın ve içerik üreticileri için yaklaşık yarım saatlik bir sunumun gerçekleştirilmiş olduğunu da sözlerine eklemişti.

Editörün Yorumu

Seride en beğenilen oyunlardan birisi olan Assassin's Creed IV: Black Flag, benim de favorilerimden bir tanesi oluyor. Yıllar önce oynadıktan sonra, Karayipler bölgesine geri dönüş yapmak için sabırsızlanıyorum. Eğer teyit edilir ise Temmuz ayında çıkacak oluşu da bir başka sevindirici detay diyebilirim.

Bakalım Ubisoft bizlere Perşembe günü neler gösterecek, bunca zamandır sabırsızlandığımıza değecek mi? Ben de sizler gibi merak ediyorum desem yalan olmaz. Son teknoloji Assassin's Creed motoru ile geliştiriliyor olması da bir başka artı. Eğer optimizasyonunu da olması gerektiği gibi yaparlarsa, tadından yenmeyeceğini düşünüyorum.