Ubisoft'un Assassin's Creed Mirage İçin DLC Planı Var mı? Açıklama Geldi!

Ubisoft, özellikle de Assassin's Creed serisi oyunlarında en az ana oyun kadar büyük DLC'ler çıkarmasıyla ünlü. Oyuncular bu yıl gelecek olan Assassin's Creed Mirage'de de DLC olup olmayacağını merak ediyordu.

Oyunun yaratıcı yönetmeni Stéphane Boudon'a göre Assassin's Creed Mirage için herhangi bir DLC geliştirilmeyecek.

Yakın zamanda Reddit'te hayranlarla sohbet eden Bourdon, kullanıcılardan gelen bir dizi soruyu aynı anda yanıtlarken gelen DLC sorusuyla ilgili olarak "Şimdilik, Mirage ile ilgili DLC veya kapsamlı lansman sonrası için bir plan yok." dedi.

Ubisoft, Assassin's Creed Mirage İçin DLC Planlamıyor

Elbette "şimdilik" kısmı topluluğun dikkatini çekti çünkü öyle ya da böyle bu kelime, gelecekte bir DLC'nin gelmesine en azından açık kapı bırakıyor.

Yine de Ubisoft'un hâlihazırda Mirage dışında daha büyük Assassin's Creed oyunlarına odaklandığını göz önünde bulundurursak, Mirage için herhangi bir DLC geliştirilmemesi oldukça muhtemel duruyor.

Peki sizin Assassin's Creed Mirage'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.