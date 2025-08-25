Assassin's Creed Mirage, 2 Sene Sonra Hikâye Güncellemesi Aldı!

5 Ekim 2023'te çıkan Mirage, klasik Assassin's Creed formülüne dönüşüyle övgü toplayan ancak diğer yanlarıyla oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Assassin's Creed Mirage, hiç şüphesiz Assassin's Creed serisinin en az sevilen oyunlarından biri olarak akıllara kazınmıştı. Sebebi ise birden fazlaydı; her şeyden önce beklentiler olması gerekenden fazla yüksekti, bu yüzden oyun çıktığında büyük bir kitleyi hüsrana uğrattı.

AC Mirage Ücretsiz Hikâye Bölümü Geliyor

Ubisoft'un yaptığı duyuruya göre Assassin's Creed Mirage, bu yıl içinde yeni ve tamamen ücretsiz içerik alacak. Oyuna al-Ula adlı yeni bir bölge eklenecek. Burası, 9. yüzyılda Arabistan'ın antik vahasına denk geliyor. Günümüzde Medine bölgesindeki tarihi bir şehirdir.

Yeni bölgenin yanı sıra oynanış geliştirmeleri de oyuna eklenecek. Keşif odaklı mekanikler üzerine çalışmalar yapılacak ve silah dengeleri değiştirilecek. Son olarak görev akışı da oyuncuların daha fazla keyif alacağı bir şekilde yeniden şekillendirilecek.

Assassin's Creed Mirage Neden Sevilmedi?

Ubisoft, bu oyunu "öze dönüş" olarak pazarladı. Yani RPG öğeleri (level, loot, devasa açık dünya) çıkarıldı, daha çok gizlilik, parkur ve suikast odaklı klasik AC tarzına dönüldü. Ama bu dönüş, oyuncular tarafından fazla basit ve sınırlı bulundu. Ayrıca grafikler, 2023 yılını teknolojileriyle uzak-yakın alakasızdı. Daha çok 2015 yapımı gibi hissettiriyordu.

Harita tasarımı, görev yapısı ve gizlilik mekaniklerin tanıdık olması da oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. "Öze dönmek" demek, var olanı tekrar etmek gibi görüldü. Seride yeni hiçbir şey olmaması, Mirage'ı "sevilmeyen oyunlar" arasına katmaya yetti.

Mirage'ı diğer oyunlara nazaran başarısız kılan son detay ise hikâyesinin çok kısa olmasıydı. Yalnızca 15 saatlik oynanış süresi vadediyor oluşu, Valhalla gibi 100 saatten fazla deneyim sunan oyunlar yanında çerez gibi kalmıştı. Ubisoft, 2 yıl sonra yeni bir hikâye getireceğini müjdeledi.