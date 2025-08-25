Battlefield 2042, Steam’de Call of Duty’yi Geride Bıraktı

EA'in Battlefield 6'yı tanıtmasına neredeyse iki ay var. Ancak oyuncular köklerine dönen seri için şimdiden heyecanlı. Öyle ki Battlefield 2042, hafta sonu boyunca Steam’de Call of Duty’nin oyuncu sayısını geride bıraktı. Çıktığı günden bu yana eleştirilerin odağı olan 2042’nin yeniden ilgi görmesi, Battlefield 6’ya yönelik beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Battlefield 6 Beklentileri Battlefield 2042'yi Zirveye Çıkardı

Electronic Arts, DICE'ın geliştirdiği Battlefield 2042'yi Kasım 2021'de piyasaya sürdü. Ancak oyun şirketin beklediği etkiyi yaratmadı. Çıktığı dönem anlık 100 bin üzeri oyuncu 2042'ye şans vermiş olsa da daha sonra bu sayı 10 bin altında kaldı. Ancak bu durum Battlefield 6'nın duyurulmasıyla değişti.

Antrenman yapma ihtiyacı duya oyuncular, soluğu Battlefield 2042'de aldı. Steam verilerine göre oyun, Pazar günü eşzamanlı 73 bin 726 oyuncuya ulaştı. Call of Duty ise aynı dönemde 70 bin oyuncuyu geçemedi. Elbette ki antrenman 2042'yi roket gibi uçuran tek neden değil.

Oyuna eklenen Iwo Jima haritası ve Battlefield 6’da kullanılabilecek ücretsiz ödüller sunan Battle Pass de artışın önemli nedenlerinden biri. Ayrıca sosyal medyadaki "Battlefield vs Call of Duty" paylaşımları ve rekabet hissiyatının artması da bu durumda etkili oldu.

Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te çıkacak. Oyun için beklentiler ise oldukça büyük. Eğer EA, Ekim ayında beklentileri karşılayabilirse, uzun bir aradan sonra Call of Duty'yi geride bırakabilir. Bu da muhtemelen Activision Blizzard'ın bir sonraki oyun üzerinde daha özenli çalışmasına neden olacaktır.